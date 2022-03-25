Комісія зв'язку США включила "Лабораторію Касперського" до списку компаній, що становлять загрозу нацбезпеці

Федеральна комісія зі зв'язку США включила "Лабораторію Касперського" до списку постачальників телекомунікаційного обладнання та сервісів, що загрожують національній безпеці, випливає з релізу, опублікованого на сайті відомства.

Крім "Лабораторії Касперського" до списку компаній, що "становлять неприпустимий ризик для національної безпеки і безпеки американських громадян", потрапили також американські підрозділи China Telecom і China Mobile International.