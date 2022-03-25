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07:18 25.03.2022

США обвинувачують чотирьох громадян Росії у кіберзлочинах

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США обвинувачують чотирьох громадян Росії у кіберзлочинах

Мін'юст США висунув обвинувачення чотирьом громадянам Росії за скоєні кіберзлочини в 135 країнах.

В одному із обвинувачувальних висновків стверджується, що росіянин Євген Гладких, який називається співробітником Центрального науково-дослідного інституту хімії та механіки (ЦНДІХМ), у період з травня до вересня 2017 року разом із спільниками зламали системи іноземного нафтопереробного заводу та встановили шкідливе ПЗ. Уточнюється, що йому та його спільникам вдалося впровадити шкідливу програму Triton у систему компанії Schneider Electric.

"Згодом учасники змови спробували зламати комп'ютери американської компанії, яка управляла аналогічними об'єктами критичної інфраструктури у Сполучених Штатах", - заявили в Мін'юсті.

Зазначається, що обвинуваченому у разі визнання його винним загрожує до 45 років позбавлення волі.

Другий обвинувальний висновок спрямований проти трьох громадян Росії - Павла Акулова, Михайла Гаврилова та Марата Тюкова, які зламували з 2012 до 2018 року комп'ютери сотень організацій, пов'язаних із енергетичним сектором, включно з атомними електростанціями та нафтогазовими компаніями.

Зазначається, що "хакерська кампанія була націлена на жертв у Сполучених Штатах та більш ніж у 135 інших країнах".

Якщо громадяни РФ будуть визнані винними, то Тюкову може загрожувати до 25 років позбавлення волі, Акулову та Гаврилову – 50.

Тим часом держдеп повідомив, що його профільний підрозділ "пропонує винагороду у розмірі до $10 млн за інформацію, що веде до ідентифікації або місцезнаходження" вищезазначених осіб.

 

 

Теги: #сша #росія #обвинувачення #кібератаки
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