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12:07 15.03.2022

Microsoft безкоштовно надає ліцензії на хмарні продукти для навчальних закладів України

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Microsoft безкоштовно надає ліцензії на хмарні продукти для навчальних закладів України

Компанія Microsoft безкоштовно надає ліцензії на свої хмарні продукти для навчальних закладів в Україні, повідомив співзасновник та CEO компанії DevRain Олександр Краковецький.

"Ми отримали кілька сотень запитів на отримання ліцензій. І ось перші два десятки навчальних закладів уже почали отримувати безкоштовні ліцензії. Мова не йде про п'ять чи десять ліцензій, а про сотні і тисячі – все для того, щоб навчальний процес тривав, попри всі негаразди", – написав Краковецький у фейсбуці.

За його словами, ліцензії надаються для програм Microsoft 365 (включає Microsoft Teams), Azure, Project тощо.

Залишити заявку на отримання ліцензії можна за посиланням

 

Теги: #microsoft #освіта #підтримка #devrain
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