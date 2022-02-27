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18:15 27.02.2022

Федоров просить Twitter, Facebook та Instagram заблокувати доступ для користувачів із Росії

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Федоров просить Twitter, Facebook та Instagram заблокувати доступ для користувачів із Росії

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров просить Twitter, Facebook та Instagram заблокувати доступ для користувачів із Росії.

"Марку Цукербергу! У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів з Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні", - написав він у Телеграм-каналі.

Також Федоров звернувся із таким закликом і до Twitter.

 

Теги: #соцмережі #федоров
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