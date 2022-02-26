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21:46 26.02.2022

"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із РФ та Білорусі

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"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із РФ та Білорусі

Українські оператори мобільного зв'язку заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із Білорусі та РФ, повідомляє пресслужба Держспецзв'язку у суботу ввечері.

"Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень. За рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку (НЦУ) українські оператори "Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Теги: #рф #звязок #білорусь
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