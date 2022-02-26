Українські кіберфахівці виявили наймасштабнішу ботоферму в РФ – поліція

Фахівці кіберполіції, Служби безпеки України та українські кіберволонтери отримали дані про наймасштабнішу ботоферму на території РФ, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"Кіберфахівці зібрали понад 7 тисяч абонентських номерів, які використала РФ для інформаційної кампанії з підтримки військової агресії проти України. Відкрито кримінальне провадження. Проплачені посібники військової агресії РФ здійснювали дезінформаційну кампанію з поширення інформації в пабликах та спільнотах Telegram, WhatApp, Viber", - у наголошується в повідомленні.

У ньому уточнюється, що кіберфахівці отримали дані про номери телефонів.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт), ст. 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) та ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України", - зазначають у поліції.

Там також закликають громадян користуватися перевіреною інформацією з офіційних джерел та не поширювати чутки. "Зберігайте спокій і не піддавайтеся на провокації агресора", - підсумували правоохоронці.