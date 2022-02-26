Мінкультури з українськими медіагрупами сформували єдиний випуск новин та просять міжнародних партнерів вимкнути російські канали

Міністерство культури та інформаційної політики разом з українськими медіагрупами "1+1 media", StarLightMedia, "Медіа Група Україна" та "Інтер Медіа Груп" просять міжнародних телевізійних провайдерів вимкнути російські канали новин.

"Ми пропонуємо нашим партнерам вимкнути всі російські канали новин, щоб відверта російська пропаганда не виходила за межі самої Росії. Зокрема, просимо заблокувати та вимкнути мовлення цих каналів на європейських супутниках", - ідеться у зверненні.

Станом на 26 лютого канали всіх вищезгаданих українських медіагруп мовлять у форматі єдиного випуску новин під назвою "Єдині новини".

Медіагрупи по черзі надаватимуть безперебійну інформацію. До трансляції долучаться Збройні сили України, РНБО, Офіс президента України та інші урядові структури, від яких залежить перебіг подій.

"Ми об'єктивно та оперативно надаємо вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24/7. Ми готові надати телевізійним провайдерам наш сигнал, тому просимо вас допомогти поширити цю інформацію", - наголошується у заяві.

Технічні параметри мовлення такі: супутник Astra 4A на 4,8 градуси E, транспондер 12130 (B22), вертикаль поляризації, частота 27500, FEC три чверті.