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19:00 25.02.2022

"Хостмайстер" підключив захист Cloudflare для доменів com.ua та kiev.ua

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"Хостмайстер" підключив захист Cloudflare для доменів com.ua та kiev.ua

Реєстр домену .UA компанія "Хостмайстер" почала використовувати захист Cloudflare DNS firewall для найбільших публічних доменів com.ua та kiev.ua.

Крім того, для захисту інших публічних доменів в .UA (зокрема домену gov.ua, в якому розташовані органи державної влади України) компанія "Хостмайстер" підключила хмарні послуги доменних імен, розташовані в країнах Європи.

"Хостмайстер" дякує Cloudflare, іншим компаніям із різних країн за запропоновану допомогу.

Домен com.ua є найбільшим публічним доменом в Україні, у ньому зареєстровано понад 300 тис. імен. Домен призначений для розміщування сайтів комерційних структур. Домен столиці та київської області kiev.ua - один із найбільших, у ньому приблизно 40 тис. доменних імен. У домені .UA понад 550 тис. імен.

Минулого тижня, 15 лютого, на систему доменних імен домену gov.ua було здійснено DDOS-атаку потужністю понад 150 Gbps.

Теги: #реєстр #домени
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