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14:38 25.02.2022

Хакери масово атакують email-адреси українських військових на сервісах i.ua та meta.ua – Держспецзв'язку України

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Хакери масово атакують email-адреси українських військових на сервісах i.ua та meta.ua – Держспецзв'язку України

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила про масове розсилання фішингових листів на email-адреси українських військових на сервісах i.ua та meta.ua.

"Цілями атаки стають приватні поштові скриньки українських військових, а також пов'язаних з ними осіб. Після компрометації облікового запису, за протоколом IMAP здійснюється завантаження всієї наявної пошти. Також ворог використовує наяві контактні адреси для подальших розсилок", - наголошується в повідомленні в Telegram-каналі відомства.

Зазначені дії, за даними Держспецзв'язку, здійснює так звана група UNC1151, яка розташована в Мінську. До її складу входять кадрові офіцери Міністерства оборони Республіки Білорусь.

У тексті листа хакери повідомляють, що поштова скринька протягом двох діб буде заблокована, і просять перейти за посиланням для підтвердження облікових даних.

 

Теги: #хакери #війна
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