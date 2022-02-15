Голова "Суспільного" Чернотицький: Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Микола Чернотицький заявляє, що 16 лютого відбудуться збори оргкомітету національного відбору на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" щодо участі в конкурсі переможця нацвідбору співачки Аліни Паш.

"Подяка Державній прикордонній службі за оперативний розгляд. Пресофіцер ДПСУ запевнив, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь завтра до 11:00", - написав Чернотицький у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що після отримання офіційної відповіді буде зібрано організаційний комітет "Євробачення", на засідання якого буде запрошено Паш та прийнято відповідне рішення.

"Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підроблених документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні", - додав Чернотицький.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів (8 балів від журі та 7 балів від глядачів). Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися: ROXOLANA, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилку ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також у спілкуванні з журналістами допустив можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням, поки що невідомо).

Ще один медіаскандал навколо нацвідбору пов'язаний з тим, що Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим з порушенням українського законодавства, за що була внесена до бази сайту "Миротворець".

Згідно з правилами нацвідбору, учасник, який претендує представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних або приватних заходах, організованих державними органами, установами, суб'єктами господарювання країни-агресора після 15 березня 2014 року, та не планує, не робитиме анонсів відповідних виступів, як у період до і під час проведення відбору, так і після відбору до дати фіналу конкурсу, а також не здійснював в'їзду на територію/виїзду з території Криму чи окупованих територій Донецької та Луганської областей з порушенням законодавства України.

У "Суспільному", у свою чергу, заявили, що мовник не має доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Там запевнили, що Паш надала гарантії, що не порушувала законодавства України та вимог конкурсу: виступ у 2015 році був на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України. Також було оприлюднено відповідну відповідь Держприкордонслужби, яку телерадіокомпанії передала артистка. Пізніше "Суспільне" просило Держприкордонслужбу перевірити справжність цього документа, а також наголосило, що не підписуватиме угоди про участь у "Євробаченні" з переможницею нацвідбору до завершення перевірки. У Держприкордонслужбі заявили, що оприлюднену довідку відомство нікому не видавало. Сама співачка після фіналу під час спілкування з журналістами заявила, що не порушувала державного кордону України, а також не виступала на концертах у РФ.

Крім того, у "Суспільному" наступного дня після нацвідбору пояснили причини та попросили вибачення за технічні проблеми під час прямого ефіру, а також запевнили в достовірності результатів конкурсу.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляла електро-фолкгурт Go_A, який посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку із суспільною критикою співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця Національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться в Турині (Італія). Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

: