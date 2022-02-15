Телеком

18:00 15.02.2022

Мінцифри отримало заявку від Samsung на резидентство в "Дія. City"

1 хв читати
Мінцифри отримало заявку від Samsung на резидентство в "Дія. City"

Міністерство цифрової трансформації України отримало заявку від компанії Samsung на резидентство в "Дія. City", повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у вівторок.

Крім того, як повідомив Федоров, також на резидентство в "Дія. City" подала заявку українська ІТ-компанія MacPaw.

Samsung Electronics - компанія, яка впроваджує технології у світі смартфонів, телевізорів, побутових девайсів. Вона є лідером з упровадження і комерціалізації інноваційних технологій на ринках Південної Кореї, США та Японії. В Україні офіційний онлайн-магазин відкрили в грудні минулого року.

MacPaw - це українська IT-компанія, що розробляє ПЗ для систем Apple з 2008 року. Вона створює застосунки, що полегшують роботу на Mac. Найвідоміші продукти - програма чистки макбука CleanMyMac, програма видалення фотографій Gemini й альтернативний апстор Setapp.

"Дія City" - це спеціальний правовий і податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

 

Теги: #samsung #федоров #мінцифри #дія_city
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 11.02.2022
Компанія Ajax Systems подала заявку на резидентство у "Дія.City"

Компанія Ajax Systems подала заявку на резидентство у "Дія.City"

14:08 08.02.2022
Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні - Федоров

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні - Федоров

13:47 08.02.2022
Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

13:13 08.02.2022
Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро – заступник глави Мінцифри

Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро – заступник глави Мінцифри

12:44 08.02.2022
Мінцифри запускає на порталі "Дія" послугу продовження та припинення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам

Мінцифри запускає на порталі "Дія" послугу продовження та припинення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам

11:55 08.02.2022
Наразі до "Дія.City" вже приєднуються й іноземні компанії - Зеленський

Наразі до "Дія.City" вже приєднуються й іноземні компанії - Зеленський

11:37 08.02.2022
Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

08:52 05.02.2022
Федоров: "Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою

Федоров: "Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою

15:12 31.01.2022
Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій в Україні

Мінцифри ініціює зміни до держбюджету для фінансування покриття інтернетом залізничних колій в Україні

22:37 22.01.2022
Мінцифри спростовує витік бази персональних даних українців

Мінцифри спростовує витік бази персональних даних українців

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Суспільного" Чернотицький: Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

Кабмін доручив створити єдину інформплатформу "UAразом" для щоденного інформування про ситуацію з безпекою

РНБО України впровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

ОСТАННЄ

Голова "Суспільного" Чернотицький: Шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні"

Кабмін доручив створити єдину інформплатформу "UAразом" для щоденного інформування про ситуацію з безпекою

Найбільш поширеним джерелом інформації для більшості українців є загальнонаціональне телебачення – дослідження

"Укрпошта" працює у штатному режимі, у разі потреби готова перейти на комбіновану доставку відправлень

SWEET.TV у 2021 році на 50% збільшив кількість абонентів

SWEET.TV готується до виходу на європейські ринки

"Суспільне" висловилося щодо технічних проблем під час прямого ефіру та достовірності результатів нацвідбору "Євробачення-2022"

РНБО України впровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Netflix у 2021 році збільшив частку жінок та афроамериканців у штаті в рамках політики різноманітності

Fitch змінило прогноз рейтингу "B" "Vodafone Україна" на "стабільний"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА