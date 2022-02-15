Мінцифри отримало заявку від Samsung на резидентство в "Дія. City"

Міністерство цифрової трансформації України отримало заявку від компанії Samsung на резидентство в "Дія. City", повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі у вівторок.

Крім того, як повідомив Федоров, також на резидентство в "Дія. City" подала заявку українська ІТ-компанія MacPaw.

Samsung Electronics - компанія, яка впроваджує технології у світі смартфонів, телевізорів, побутових девайсів. Вона є лідером з упровадження і комерціалізації інноваційних технологій на ринках Південної Кореї, США та Японії. В Україні офіційний онлайн-магазин відкрили в грудні минулого року.

MacPaw - це українська IT-компанія, що розробляє ПЗ для систем Apple з 2008 року. Вона створює застосунки, що полегшують роботу на Mac. Найвідоміші продукти - програма чистки макбука CleanMyMac, програма видалення фотографій Gemini й альтернативний апстор Setapp.

"Дія City" - це спеціальний правовий і податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.