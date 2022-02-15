Найбільш поширеним джерелом інформації для більшості українців є загальнонаціональне телебачення – дослідження

Найпоширенішим джерелом інформації для 66,6% українців є загальнонаціональне телебачення, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного в період з 17 до 22 грудня 2021 року на замовлення громадської організації "Детектор медіа" Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова.

Другим за значимістю джерелом інформації 44,4% опитаних називають соціальні мережі, 29% - онлайн-видання, 16,4% - месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok), на українські газети та радіо припадає відповідно 5,8% та 7%. Водночас російське телебачення дивиться менш як 5% респондентів.

Ще одним популярним серед українців джерелом інформації є особисті зв'язки – 28,1% (родина, друзі, колеги).

Важливо зазначити, що кількість людей, які отримують новини з телебачення, порівняно з 2020 роком знизилася на 8,4%, порівняно з 2018 роком – на 19,1%. Водночас на 5% зросла кількість одержувачів новин за допомогою "сарафанного радіо" та тих, хто називає найважливішим для себе джерелом інформації месенджери.

Найчастіше українці дивляться телеканали, програма яких поєднує випуски новин із розважальним контентом. Найпопулярніші з них – "1+1" (43%), "Україна" (33,9%), "СТБ" (32,3%) та ICTV (30,9%), "Інтер" (27) ,3%), "Україна 24" (16,3%), "Новий канал" (12,3%), "Прямий" (9,3%), "5 канал" (8,2%), "Еспресо TV" (7,4%). Менше ніж 10% респондентів припадає на телеканали, які показують переважно новини та політичні програми. Водночас 25,1% відзначили, що не дивляться телебачення.

Обираючи медіа як джерела інформації, більшість опитаних повідомила, що звертає увагу на інтерес матеріалів (57%), неангажованість подання інформації (38%), оперативність висвітлення подій (38%), зручність подання інформації (33%) та близькість поглядів (29%). Такі маркери прозорості медіа, як інформація про власника та джерела фінансування, суттєво впливають на вибір менше ніж 5% респондентів.

Водночас для 36,2% респондентів важливо знати власника ЗМІ та не важливо для 54,4%.

Серед користувачів соціальних мереж 56% українців воліють отримувати інформацію з Facebook. У трійці лідерів також Instagram (25%) та Viber (24%). При цьому Telegram значно поступається аудиторії Viber — його використовує лише 13% респондентів, незважаючи на те, що, порівняно з минулим роком, частка його аудиторії зросла на 5%.

Опитування проводили методом інтерв'ю face-to-face серед людей старше 18 років у всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та Донбасу. Максимальна теоретична похибка опитування не перевищує 2,3%.