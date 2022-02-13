"Суспільне" висловилося щодо технічних проблем під час прямого ефіру та достовірності результатів нацвідбору "Євробачення-2022"

Суспільний мовник висловився щодо технічних проблем під час прямого ефіру та достовірності результатів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

"Вчора відбувся національний відбір на Євробачення-2022. За результатами голосування членів журі та глядачів перемогла Аліна Паш, яка отримала 15 балів. Глядачі та фанати мають низку запитань та зауважень щодо організації конкурсу, тому вважаємо обов'язком відповісти на них", - йдеться у заяві "Суспільного".

Щодо технічних проблем під час прямого ефіру у телерадіокомпанії заявили, що під час оголошення результатів голосування глядачів у прямому ефірі були помилково названі різні бали учасників, які набрали найменші бали, а саме: Michael Soul, гурт "Our Atlantic" та Barleben, а також з технічних причин не відображалася таблиця загальних результатів екрана, за що вони вибачилися.

Щодо достовірності результатів відбору, то в "Суспільному" зазначили, що за правильність перевірки підрахунку голосів відповідала ТОВ "Аудиторська фірма PwC", яка шостий рік є незалежним консультантом та аудитором для перевірки правильності підрахунку голосів у нацвідборі на "Євробачення".

"PwC в Україні провела перевірку правильності результатів глядацького, суддівського та загального голосування нацвідбору на Євробачення-2022, опублікованих на офіційному сайті Суспільного мовника. Ми провели процедури, щоб переконатися, що результати голосування глядачів із системи SMS-голосування, суддів та загальний бал правильно передані ведучим у конверті, а також що загальний рейтинг учасника визначено на основі суми отриманих балів та відповідно до правил Національного відбору", - цитує "Суспільне" партнера PwC в Україні Олену Волкову.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів – 8 балів від журі та 7 балів від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 - від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилки ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також під час спілкування з журналістами заявив про можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням поки що не відомо).

Ще один медіа-скандал навколо нацвідбору пов'язаний із тим, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство.

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах, організованих державними органами, установами, суб'єктами господарювання країни-агресора після 15 березня 2014 року і не планує, не проводитиме анонсів відповідних виступів як у період до та під час проведення відбору, так і в період після відбору до дати фіналу конкурсу, а також не здійснював в'їзд на територію/виїзд з території Криму чи окупованих територій Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

У "Суспільному" у свою чергу заявили, що у мовника немає доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Також сама співачка після фіналу у спілкуванні з журналістами заявила, що не порушувала державного кордону України, а також не виступала на концертах у РФ.

2020 року на "Євробаченні" Україну представляв електро-фолк-гурт Go_A, що посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна громадська телерадіокомпанія та переможниця Національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.