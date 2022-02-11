Телеком

19:30 11.02.2022

РНБО України впровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

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РНБО України впровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про впровадження санкцій проти телеканалів "НАШ" і "Максі-ТВ" терміном на п'ять років, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Впроваджено санкції проти компанії "Наша Прага" ("Максі-ТВ" – ІФ), проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ" – ІФ) і компанії, яка безпосередньо є, наскільки ми поінформовані, власником усіх цих компаній, яка розташовується на Кіпрі в м. Лімасолі… Компанія, яка розташовується на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на п'ять років", - розповів Данілов на пресконференції за підсумками засідання РНБО в Харкові.

Далі буде.

Теги: #рнбо #санкції #наш
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