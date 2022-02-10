Соцмережа Трампа, очікується, розпочне свою роботу наприкінці березня

Соціальна мережа експрезидента США Дональда Трампа Truth Social буде повністю готова до очікуваної дати запуску наприкінці березня, повідомляє FOX Business.

За даними поінформованого джерела телеканалу, зараз триває бета-тестування Truth Social. Очікується, що користувачі в США зможуть завантажити програму та створити облікові записи до кінця березня.

Зазначається, що соціальна мережа Truth Social вже доступна для попереднього замовлення Apple App Store.

Раніше Трамп заявляв, що Truth Social "боротиметься з Великими технологіями, щоб ми могли захистити наші права на свободу вираження думок".

Після заворушень у США 6 січня 2021 року багато соціальних мереж, включно з Twitter і Facebook, заблокували акаунти Трампа.