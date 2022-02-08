Телеком

14:08 08.02.2022

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні - Федоров

1 хв читати
Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні - Федоров

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап - отримання смартфонів, - залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року", - сказав він на брифінгу журналістам під час "Дія.Саміт" у вівторок.

За його словами, ще не визначено, які це будуть пристрої.

На запитання щодо джерела фінансування цього проєкту віцепрем'єр не відповів.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму, в рамках якої всі вакциновані українці віком від 60 років можуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф.

Очікується, що смартфони зможуть отримати 8,5 млн громадян.

Теги: #федоров #дія #мінцифри
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 08.02.2022
Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

13:47 08.02.2022
Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

13:15 08.02.2022
Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

13:13 08.02.2022
Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро – заступник глави Мінцифри

Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро – заступник глави Мінцифри

12:44 08.02.2022
Мінцифри запускає на порталі "Дія" послугу продовження та припинення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам

Мінцифри запускає на порталі "Дія" послугу продовження та припинення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам

11:58 08.02.2022
Зеленський про проєкт "Дія": Обіцяного три роки чекають, а ми зробили чимало за два

Зеленський про проєкт "Дія": Обіцяного три роки чекають, а ми зробили чимало за два

11:54 08.02.2022
Зеленська анонсувала запуск у березні "Дія. Безбар'єрність"

Зеленська анонсувала запуск у березні "Дія. Безбар'єрність"

11:29 08.02.2022
Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

19:25 07.02.2022
Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

08:52 05.02.2022
Федоров: "Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою

Федоров: "Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку

Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності

Мінцифри найближчим часом запустить послугу єЗахист у "Дії"

ОСТАННЄ

Онлайн-послуги дали змогу заощадити у 2020-2021 роках понад 14 млн грн - Шмигаль

ВР найближчим часом ухвалить низку законів про цифровізацію - Стефанчук

Наразі до "Дія.City" вже приєднуються й іноземні компанії - Зеленський

Україна запускає "Дія.City" та розробляє модель електронної митниці - Зеленський

Зеленський обговорив із представниками ІТ-індустрії запуск "Дія City"

Британія оштрафувала Meta у зв'язку з купівлею GIF-платформи Giphy

Авіаперевізник Supernova почне доставляти посилки "Нової пошти" у вересні - співвласник групи компаній

Платіжна система Novapay у 2021 році збільшила кількість переказів на 47%

"Нова пошта" планує до 2025 року перевести на БДФ-контейнери всю логістику - директор

"Нова пошта" відкрила автоматизований термінал у Дніпрі за EUR28,5 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА