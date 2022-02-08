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13:47 08.02.2022

Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

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Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

Міністерство цифрової трансформації України запускає програму для ІТ-фахівців Diia Challenge, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні за канонами найкращих продуктових ІТ-компаній світу ми запускаємо Diia Challenge. Тепер розробники, дизайнери можуть брати участь у челенджах та вирішувати завдання, де нам потрібна допомога. Переможці цих завдань отримуватимуть гроші", - сказав він під час "Дія.Саміт" у вівторок.

Федоров також розповів, що наразі Мінцифри спільно з партнером цього проекту Альфа-Банком запускає челендж для бекенд-розробників, де переможець цього завдання отримає $10 тис.

"І кожного місяця ми запускатимемо такий челендж", - додав він.

Теги: #іт #федоров #мінцифри
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