Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

Міністерство цифрової трансформації України запускає програму для ІТ-фахівців Diia Challenge, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні за канонами найкращих продуктових ІТ-компаній світу ми запускаємо Diia Challenge. Тепер розробники, дизайнери можуть брати участь у челенджах та вирішувати завдання, де нам потрібна допомога. Переможці цих завдань отримуватимуть гроші", - сказав він під час "Дія.Саміт" у вівторок.

Федоров також розповів, що наразі Мінцифри спільно з партнером цього проекту Альфа-Банком запускає челендж для бекенд-розробників, де переможець цього завдання отримає $10 тис.

"І кожного місяця ми запускатимемо такий челендж", - додав він.