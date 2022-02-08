Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

Громадяни України можуть повідомити про місце проживання та отримати рішення про реєстрацію місця проживання в онлайн-режимі у застосунку "Дія", поінформував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Автоматична реєстрація місця проживання…. це найбільш масова та бюрократизована послуга…. Кожен третій українець сьогодні живе не за місцем реєстрації… Понад мільйон українців взагалі живуть без реєстрації місця проживання", - сказав міністр, виступаючи у вівторок на "Дія.Саміт" у Києві.

За його словами, українцям треба було двічі звертатися до Центру надання адмінпослуг, до військкомату (для чоловіків), збирати паперові документи, залучати власника житла для оформлення документів про реєстрацію.

"Від сьогодні повідомити про місце проживання можна декларативно через портал або застосунок "Дія". Без будь-яких візитів до центрів адмінпослуг або військкомату. Всі інші органи будуть повідомлені автоматично", - додав міністр.

Монастирський зазначив, що рішення про реєстрацію місця проживання також буде автоматичним.

За його словами, так звана "форма 13" та штамп у паспорті про прописку "як радянський рудимент йдуть у минуле".

"Протягом декількох хвилин через "Дію" або на порталі можна буде замовити виписку і, відповідно, подати її до будь-якого державного органу", - сказав міністр.

Крім того, він звернув увагу, що багато медичних послуг нині не прив'язані до місця проживання. "Це справді справжня революція та реформа інституту прописки, який насправді вже багато років не існує у законодавстві. Тепер він перестане існувати і в державних органах", - резюмував Монастирський.