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12:07 08.02.2022

Онлайн-послуги дали змогу заощадити у 2020-2021 роках понад 14 млн грн - Шмигаль

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Онлайн-послуги дали змогу заощадити у 2020-2021 роках понад 14 млн грн - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що реальна економія від упровадження онлайн-послуг становить 14,7 млрд грн за 2020-2021 роки.

"За два роки економічний ефект становить 42 млрд грн. Лише економія в абсолютному часі становить майже 50 тис. осіб на рік. Ідеться про те, що одна людина 60 тис. років надавала б послуги, які українці отримали через "Дію" миттєво та без витрат часу", - сказав Шмигаль на презентації нових цифрових послуг Diia Summit у вівторок у Києві.

Прем'єр зазначив, що поточний рівень користування електронними послугами говорить про реальну економію від онлайн-послуг у 14,7 млрд грн за 2020-2021 рр.

Теги: #е_послуги #шмигаль
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