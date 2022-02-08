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11:58 08.02.2022

Зеленський про проєкт "Дія": Обіцяного три роки чекають, а ми зробили чимало за два

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Зеленський про проєкт "Дія": Обіцяного три роки чекають, а ми зробили чимало за два

Президент України Володимир Зеленський розповів про значні успіхи у просуванні електронних державних послуг у рамках платформи "Дія".

"Три роки тому я розповів усім про Україну моєї мрії. Це було навіть офіційно задокументовано ЦВК. Мрія стала обіцянкою. Виконання її стало ціллю. Обіцяного чекають три роки, а ми зробили чимало за два. Ми мріяли про державу, яка надає якісний сервіс", - сказав він на презентації нових цифрових послуг Diia Summit у вівторок у Києві.

Президент зазначив, що електронними послугами "Дія" на сьогодні користуються вже 14 млн осіб, а також перерахував популярні послуги та досягнення у цифровізації.

"Так, це ще не цифрова держава на 100%, але вже точно не палеоліт, не середньовіччя і не 2018 рік - це абсолютно нова реальність, яка настала лише за два роки", - зазначив він.

Президент нагадав, що 6 лютого 2020 року відбулася презентація програми "Дія".

Під час презентації буде представлено понад 10 нових цифрових послуг. Серед них - зміна місця реєстрації на всю країну, послуги для пенсіонерів та водіїв, нові сповіщення у "Дії", оновлена "Дія. Підпис". Також буде представлено спеціальний податковий режим для ІТ-індустрії "Дія.City".

Теги: #зеленський #дія
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