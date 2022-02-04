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19:16 04.02.2022

Британія оштрафувала Meta у зв'язку з купівлею GIF-платформи Giphy

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Британія оштрафувала Meta у зв'язку з купівлею GIF-платформи Giphy

Управління захисту конкуренції та ринків Великої Британії (Competition and Markets Authority, CMA) оштрафувало власника Facebook, Meta Platforms (SPB: FB) Inc., на 1,5 млн фунтів стерлінгів ($2 млн) у зв'язку з купівлею платформи для відправлення GIF-повідомлень Giphy.

Раніше CMA постановило, що Meta має продати Giphy, яку придбала у травні 2020 року, як повідомляли ЗМІ, за $400 млн. Експерти відомства після розслідування угоди між Meta та Giphy дійшли висновку, що угода призведе до послаблення конкуренції між соцмережами. Вони також додали, що фактично в результаті угоди Giphy перестав бути потенційним конкурентом на ринку цифрової реклами.

У п'ятницю CMA повідомило, що Meta не виконала належним чином вимоги регулятора, зокрема не надала документації, що підтверджує факт того, що компанії продовжують конкурувати і не здійснили інтеграції операцій.

Meta подала до суду апеляцію на ухвалу відомства з вимогою продати Giphy, але погодилася виплатити штраф.

"Ми маємо намір виплатити штраф, але вважаємо проблемою, що CMA може приймати рішення, що впливають на права наших співробітників – громадян США, які захищені відповідно до американських законів", – зазначив представник Meta.

Котирування акцій Meta знижуються на 2,41% під час торгів у п'ятницю. За підсумками попередньої сесії акції компанії впали на 26%, що еквівалентно $232,02 млрд, через слабку звітність за четвертий квартал.

Теги: #штраф #facebook #британія
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