Москва припиняє мовлення в РФ Deutsche Welle у відповідь на заборону RT DE у ФРН

Росія анулює акредитації всіх співробітників німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle в РФ як захід у відповідь на заборону мовлення російського телеканалу RT DE у ФРН, заявили в четвер у МЗС РФ.

У межах оголошених 2 лютого заходів у відповідь на дії ФРН щодо заборони мовлення німецькомовного телеканалу RT DE "російська сторона має на увазі реалізувати перший етап заходів у відповідь: закриття кореспондентського пункту німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle в Російській Федерації; анулювання акредитації всіх співробітників російського бюро Deutsche Welle; супутникового та іншого мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території Російської Федерації", йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Москва також ініціює процедуру визнання Deutsche Welle ЗМІ-"іноагентом", повідомили у МЗС РФ.

2 лютого Комісія з ліцензування та нагляду Німеччини, посилаючись на відсутність оформленого національними регулювальними органами дозволу, винесла німецькомовному телеканалу RT DE розпорядження про припинення супутникового та іншого мовлення.