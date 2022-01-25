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17:59 25.01.2022

Мінреінтеграції уклало меморандуми з двома операторами мобільного зв'язку про "віртуальний номер" для жителів окупованих територій

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Мінреінтеграції уклало меморандуми з двома операторами мобільного зв'язку про "віртуальний номер" для жителів окупованих територій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України уклало меморандуми з двома операторами мобільного зв'язку - "Лайфселл" та "Інтертелеком" - щодо "віртуального номера" для жителів тимчасово окупованих територій.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України підписало меморандуми про співпрацю з ТОВ "Лайфселл" та ТОВ "Інтертелеком". Основна мета - координація зусиль та спільна діяльність в рамках інформування жителів тимчасово окупованих територій про можливості користування послугою операторів телекомунікаційних послуг "віртуальний номер", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що "віртуальний номер" — це послуга, за допомогою якої можна в будь-якій точці світу придбати український номер телефону та користуватися ним через мобільний інтернет або Wi-Fi та з використанням мобільного застосунку навіть за відсутності фізичної SIM-картки.

Зокрема, оператор Lifecell надає послугу "віртуальний номер" через мобільний застосунок "BiP", "Інтертелеком" – через "IT Phone".

В обох застосунках користувачі окупованих територій можуть приймати та здійснювати голосові та відеодзвінки, а також отримувати вхідні SMS-повідомлення на електронну адресу без фізичної SIM-картки.

Теги: #мінреінтеграції #мобільні_оператори #окуповані_території #звязок
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