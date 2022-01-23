Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності

У Департаменті кіберполіції Національної поліції України спростували інформацію про нібито витік даних з порталу "Дія".

"Подібні інформаційні фейки не що інше як елемент гібридної війни та спроба дестабілізувати ситуацію в державі. Інформація про можливий витік даних з порталу "Дія" почала поширюватися після того, як у мережі Інтернет користувач на одному з форумів опублікував оголошення щодо продажу бази даних", – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Нацполіції у неділю.

Правоохоронці наголосили, що появу такого оголошення одразу почали пов'язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася в ніч із 13 на 14 січня.

"Втім, інформація про злом порталу "Дія" не відповідає дійсності. Більше того – Кіберполіція, Держспецзв'язку та СБУ об'єднали зусилля та разом з міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. А для належного реагування на подібні ситуації організовано постійний моніторинг фактів продажу баз з будь-яких ресурсів", - йдеться у повідомленні.