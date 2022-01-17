Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила про нову хакерську атаку, аналогічну тим, які було вчинено на сайти держструктур 14 січня.

"Сьогодні о 8 годині ранку на сторінці форуму ProZorro Infobox з'явилося повідомлення, аналогічне тим, що були використані під час кібератаки на інші державні сайти 14 січня. Наразі сторінка вимкнена, а фахівці проводять розслідування та працюють над оперативним відновленням роботи форуму", - наголошується в повідомленні на сайті Держспецзв'язку в понеділок.

У відомстві наголошують, що форум ProZorro Infobox є окремою системою, не пов'язаною із системою закупівель ProZorro.

"За наявними даними, ні інформаційний ресурс ProZorro Infobox, ні сам портал ProZorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі", - наголошують у Держспецзв'язку.

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт "Дії".

Служба безпеки України (СБУ) разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, загалом було атаковано понад 70 державних вебсайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

У СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки: "Поки що можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ". Усі деталі події документують у рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ.

Сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів досі не працює.