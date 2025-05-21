Інтерфакс-Україна
Події
18:00 21.05.2025

Протягом року реформа системи розміщення МАФів охопить усі райони Києва

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Протягом року реформа системи розміщення МАФів охопить усі райони Києва
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Протягом року реформа системи розміщення МАФів пошириться на усі райони столиці. Право орендувати землю комунальної власності для розташування малих архітектурних форм надаватиметься на відкритих конкурсах у системі Prozorro. Продажі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з підприємцями – переможцями електронних аукціонів у Печерському районі.

"Зустрівся з підприємцями-переможцями електронних аукціонів у системі Prozorro. Продажі, які отримали право орендувати локації на території комунальної власності міста. Йдеться про перші 12 договорів оренди (на 5 років) – щодо об’єктів у Печерському районі. Готується наступний етап аукціонів – в Оболонському районі. А протягом року реформа має охопити всі райони Києва", - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, система відкритої оренди комунальних локацій через Prozorro. Продажі, яку впроваджує столиця, покликана забезпечити чесну конкуренцію, зручні умови для розвитку бізнесу та збільшення надходжень до міського бюджету. А також допомогти впорядкувати міське середовище.

"Через відкриті аукціони підприємці отримують можливість легально розміщувати засоби торгівлі, поштомати, вендингові апарати, електрозарядні станції, водомати, платіжні термінали самообслуговування. Найвища місячна вартість оренди зафіксована по локації на вул. Бастіонній — 203 000 грн без ПДВ", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що тимчасові споруди мають відповідати затвердженим архетипам, що розроблені з урахуванням вимог до сучасного зовнішнього вигляду, безпеки і впорядкованості міського простору.

Раніше повідомлялося, що міська влада Києва наводить порядок з МАФами: прибирає незаконні споруди та облаштовує на цих місцях зелені зони. Наразі роботи завершуються у Печерському та Оболонському районах, а до кінця року незаконні споруди мають прибрати ще у 4 районах столиці.

Теги: #prozorro #маф #кличко

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