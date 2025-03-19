Сплати до бюджету Києва за результатами аукціонів Prozorro.Продажі збільшились у 30 разів – член бюджетної комісії

Підприємці отримали рівний доступ та прозорі правила завдяки онлайн-аукціонам з оренди комунального майна столиці через Prozorro.Продажі, а бюджетні надходження збільшились у десятки разів, відзначає співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київській міській раді, член бюджетної комісії Дмитро Білоцерковець.

"Київ підписав меморандум про співпрацю з Prozorro.Продажі. Паралельно з цим відбувся онлайн-аукціон на розміщення тимчасових споруд на 9 локаціях у Печерському районі. Крім того, незадовго до цього стартували торги на оренду місць для розміщення поштоматів. Метод подібних торгів абсолютно унеможливлює корупцію під час оренди комунального майна та дає можливість реалізації малого підприємництва, адже онлайн-торги – це про рівний доступ та прозорі правила для малого бізнесу", - написав Білоцерковець у Facebook.

Він також повідомив, що завдяки онлайн-аукціонам з 194 локацій в Печерському районі під розміщення тимчасових споруд залишилося лише 30, а результати по Печерському району перевищують попередні сплати в бюджет більше ніж в 30 разів. Білоцерковець також зазначив, що право на розміщення пересувної торгівлі також визначається на торгах через систему закупівель Prozorro.