Інтерфакс-Україна

Політика

17:08 19.03.2025

Сплати до бюджету Києва за результатами аукціонів Prozorro.Продажі збільшились у 30 разів – член бюджетної комісії

1 хв читати
Сплати до бюджету Києва за результатами аукціонів Prozorro.Продажі збільшились у 30 разів – член бюджетної комісії

Підприємці отримали рівний доступ та прозорі правила завдяки онлайн-аукціонам з оренди комунального майна столиці через Prozorro.Продажі, а бюджетні надходження збільшились у десятки разів, відзначає співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київській міській раді, член бюджетної комісії Дмитро Білоцерковець.

"Київ підписав меморандум про співпрацю з Prozorro.Продажі. Паралельно з цим відбувся онлайн-аукціон на розміщення тимчасових споруд на 9 локаціях у Печерському районі. Крім того, незадовго до цього стартували торги на оренду місць для розміщення поштоматів. Метод подібних торгів абсолютно унеможливлює корупцію під час оренди комунального майна та дає можливість реалізації малого підприємництва, адже онлайн-торги – це про рівний доступ та прозорі правила для малого бізнесу", - написав Білоцерковець у Facebook.

Він також повідомив, що завдяки онлайн-аукціонам з 194 локацій в Печерському районі під розміщення тимчасових споруд залишилося лише 30, а результати по Печерському району перевищують попередні сплати в бюджет більше ніж в 30 разів. Білоцерковець також зазначив, що право на розміщення пересувної торгівлі також визначається на торгах через систему закупівель Prozorro.

 

Теги: #київ #prozorro #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 18.03.2025
Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Бундестаг схвалив "Борговий пакет", - зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

13:50 18.03.2025
Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

Київ з 21 березня відновлює рух наземного громадського транспорту під час тривог, обмеження для метро зберігаються

12:54 18.03.2025
Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

21:19 17.03.2025
Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

17:30 17.03.2025
В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

08:35 17.03.2025
Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

Під Києвом вночі збито 25 ворожих дронів, ще 12 локаційно втрачені, жертв та руйнувань немає

00:50 17.03.2025
У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

У Києві оголошена повітряна тривога, працює ППО

17:48 15.03.2025
Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

Очільник КМВА пообіцяв скасувати розпорядження про підвищення тарифів на управління будинками

09:14 15.03.2025
Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

13:23 14.03.2025
У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м – КМДА

У найхолодніший місяць зими середня вартість опалення в Києві становила 27,6 грн за 1 кв. м – КМДА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія представила Білу книгу з пропозиціями щодо зміцнення оборони Європи та підтримки України

Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

Позиція ЄС напередодні дзвінка Трампа Путіну: ми хочемо справедливого миру для України

Глава МЗС Польщі: Угорщина блокує вступ України до ЄС

Каллас: в ЄС є широка підтримка ініціативи військової підтримки України на EURO40 млрд

ОСТАННЄ

Для моніторингу виконанням можливих домовленостей України та РФ щодо припинення ударів по енергоінфраструктурі необхідно створити новий орган - Фріз

Порошенко закликав Зеленського провести зустріч з лідерами парламентських фракцій

Спецпосланець Трампа вважає, що перемир'я в Україні можна домогтися за кілька тижнів

Єврокомісія представила Білу книгу з пропозиціями щодо зміцнення оборони Європи та підтримки України

Д.Кулеба: Трампу поки що не вдалося домогтися повного припинення вогню через небажання Путіна, і жоден спорт не зможе цього змінити

Економісти, політологи та експерти заявляють про фіаско миротворчих зусиль Трампа після розмови з Путіним

РФ дурить США, щоб зняти санкції та відкрити прохід своєму флоту в Чорне море, - нардеп Сірко

Путін зухвало відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню - Мережко

Європейські топдипломати закликають ЄС прискорити можливість членства України

Рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі – Білий дім після розмови Трампа-Путіна

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА