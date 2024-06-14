Політика

14:06 14.06.2024

Київрада встановила прозорі правила в роботі МАФів

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Київрада встановила прозорі правила в роботі МАФів

Київрада на своєму засіданні проголосувала за рішення, яке встановлює прозорі правила в роботі МАФів. Про це повідомив у Facebook депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець.

"Вчора Київська міська рада виправила помилки минулих скликань та ухвалила проєкт рішення, відповідно до якого право на торгівлю в МАФах визначатиметься на електронному аукціоні. Торги відбуватимуться через систему Prozorro.Продажі",  - повідомив Дмитро Білоцерковець.

Депутат зазначив, що зараз переважна більшість МАФів в столиці належить великим мережевикам, а малий бізнес потрапив до них в кабалу.

"З середини нульових вони здавали в оренду малому бізнесу кіоски, тому що через відсутність прозорих правил власне малий бізнес не міг брати участь у торгах і купити собі право на розміщення обʼєкта. А від міста вони постійно вимагали продовжувати їм договори без справедливих конкурсів. Фактично зʼявилася інституція "мафії", яка не хоче відпустити малий бізнес з кабали. І до якої бізнес має сплачувати не в бюджет, а посереднику, який отримав документи на непрозорих правилах під впливом "партії регіонів", прокурорів, міліціонерів, судей тощо. Вони всі мали свої частки (квоти) на право обкладати даниною малий бизнес", - написав Білоцерковець.

Нові правила позбавлять малий бізнес необхідності працювати через посередників.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на сесії 13 червня Київради голосуватиме за збільшення допомоги військовим на мільярд гривень. Таким чином, загальна сума витрат бюджету Києва на допомогу ЗСУ зросте до 7,5 млд грн.

 

Теги: #prozorro #маф #удар_віталія_кличка #білоцерковець

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