Політика
13:56 01.09.2025

Військовий Єгор Фірсов закликав голову Деснянської РДА Бахматова спрямувати енергію на службу в ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/firsov.egor

Головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов емоційно відреагував на скандал із побиттям депутатки Київради Ганни Старостенко головою Деснянської районної державної адміністрації Максимом Бахматовим. Він закликав Бахматова проявити свою енергію там, де вона дуже потрібна, - на фронті, у Збройних Силах України. 

"Усі вже бачили, як Максим Бахматов, голова Деснянського району Києва, поводився на заході з Ганною Старостенко. І тут я скажу прямо, що думаю: чиновники, особливо під час війни, зобов’язані тримати планку і поводитися гідно! Якщо у вас, чиновники-чоловіки, забагато зайвої енергії — не демонструйте це на сценах і публічних заходах. Дорога відкрита у Збройні сили, там ця енергія дуже знадобиться", - написав Єгор Фірсов у себе в фейсбук.

Він закликав Бахматова пам’ятати, що на нього дивляться не тільки мешканці району, а й військові, які щодня ризикують життя заради нової України, а не подібного цирку.

"І ще особисто до пана Бахматова. Коли ви влаштовуєте свої "заходи" з шоу і хамською поведінкою, пам’ятайте: на вас дивляться не лише мешканці району. На вас дивляться військові, які ризикують життям щодня й вірять, що в кабінетах будують нову Україну. А не цирк", - написав Єгор Фірсов.

Як повідомлялося раніше, очільник Деснянської РДА Києва Максим Бахматов під час свого звіту напав на депутатку Київради Ганну Старостенко та наніс їй тілесні ушкодження через те, що вона хотіла взяти слово. Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс Президента дати оцінку члену своєї команди, а правоохоронців - кваліфікувати дії цього посадовця за законом.

Партія "УДАР Віталія Кличка", від якої балотувалася до Київради Ганна Старостенко, вимагає негайного звільнення Бахматова. В партії зазначили, що такі дії призначеного чиновника дискредитують Президента і б’ють по довірі суспільства до державних інституцій.

