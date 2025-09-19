Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) погодив проведення першочергових протиаварійних і консерваційних робіт пошкодженого ворожим ударом Будинку уряду на період розробки науково-проєктної документації з реставрації пам'ятки, повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

"Фахівці департаменту охорони культурної спадщини долучилися до роботи комісії з обстеження об’єкта та забезпечили оперативне оформлення всіх дозвільних документів. Це дасть змогу найближчим часом розпочати першочергові протиаварійні та консерваційні роботи, відповідно до затвердженого Урядом Порядку проведення робіт на пам’ятках в умовах воєнного стану", – сказала Старостенко, висловлювання якої наводить пресслужба КМДА на сайті у п'ятницю.

Вона додала, що за результатами обстеження вже сформовано Акт огляду технічного стану. В Акті комісія зокрема зафіксувала рішення щодо можливості виконання протиаварійних і невідкладних консерваційних робіт для збереження об'єкту на період, необхідний для розробки науково-проєктної документації з реставрації пам'ятки.

Як повідомлялося, в ніч на 7 вересня 2025 року внаслідок ворожого удару Будинок уряду України зазнав значних пошкоджень. Було зруйновано верхні поверхи та дах, унаслідок чого виникла пожежа.

Очікується, що найближчим часом мають розпочати протиаварійні та консерваційні заходи, які необхідні для стабілізації стану споруди та унеможливлять подальші руйнування. Цей етап стане підґрунтям для комплексних наукових досліджень, розробки проєктної документації та подальшої реставрації.