Комісії Київради підтримали звернення до президента про звільнення очільника Деснянської РДА Бахматова за аморальні дії

Комісія Київради з питань місцевого самоврядування на сьогоднішньому засіданні підтримала звернення до президента та першої леді щодо звільнення голови Деснянської РДА Максима Бахматова, який напав на жінку на публічному заході та завдав їй тілесних ушкоджень. Депутати вважають такі дії представника президента протиправними й аморальними, а також такими, що дискредитують владу загалом.

"У звʼязку із протиправними та аморальними діями голови Деснянської РДА, ми, депутати та депутатки Київської міської ради, висловлюємо Максиму Бахматову недовіру та вважаємо за неможливе подальшу співпрацю із ним, як із представником центральної влади, який виконує делеговані Київською міською радою повноваження. У зв’язку з цим ми звертаємося до Вас, пане Президенте, як до особи, яка призначає та звільняє голів райдержадміністрацій, із вимогою негайно звільнити Максима Бахматова з посади голови Деснянської районної державної адміністрації міста Києва. Ми також звертаємося до Першої леді України Олени Зеленської з проханням публічно підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі", - йдеться у зверненні Київради.

Депутати також наполягають на негайному реагуванні та наголошують, що подальше "перебування Максима Бахматова на посаді голови Деснянської РДА дискредитує органи державної влади і особисто Президента України".

Раніше проєкт рішення Київради про звернення до президента щодо звільнення Бахматова підтримала комісія з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Як повідомлялося, 27 серпня очільник Деснянського району столиці Максим Бахматов під час публічного заходу накинувся на депутатку Київради, заступницю мера Києва Ганну Старостенко через те, що вона хотіла взяти слово і підійшла до мікрофону.

Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс президента дати оцінку члену своєї команди, а правоохоронців - кваліфікувати дії цього посадовця за законом.

Партія "УДАР Віталія Кличка", від якої балотувалася до Київради Ганна Старостенко, також вимагає негайного звільнення Бахматова.