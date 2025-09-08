В "Ударі" ініціюють виділення Чернігова в окрему від прифронтових районів зону оповіщення

Депутат Чернігівської міської ради та лідер партії "УДАР Віталія Кличка" в Чернігівській області Олександр Ломако ініціює виділення Чернігова в окрему від прикордонних районів зону оповіщення про повітряну тривогу, як це зроблено у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі.

"Чернігівський район занадто великий: у більшості випадків сирена лунає тоді, коли "шахед" кружляє над прикордонними громадами, а все місто паралізоване", - написав Ломако в Телеграм.

Він наголосив, що через неадекватну тривалість повітряної тривоги на минулому тижні діти в чернігівських школах майже не навчалися. За словами депутата, громадськість раніше вимагала від влади розділити область на сектори, але чомусь Чернігівська обласна військова адміністрація включила місто в один сектор із прифронтовими районами.

"15+ годинні тривоги. Як дітям учитися в Чернігові? Як жити місту? Перший тиждень навчання в Чернігові перетворився на хаос. Це б’є не лише по освіті - це б’є по майбутньому Чернігова. Після тиску громадськості ввели диференційовану тривогу, але зробили це, як завжди, через одне місце", - заявив Ломако.

За словами депутата міськради, весь минулий тиждень повітряна тривога в Чернігові тривала понад 15 годин майже кожен день, а в неділю – рекордні 20 годин.

Найдовша повітряна тривога після деокупації регіону тривала в Чернігівській області з 20 по 21 серпня 2025 року майже 16 годин.