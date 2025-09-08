Інтерфакс-Україна
Події
14:46 08.09.2025

В "Ударі" ініціюють виділення Чернігова в окрему від прифронтових районів зону оповіщення

1 хв читати

Депутат Чернігівської міської ради та лідер партії "УДАР Віталія Кличка" в Чернігівській області Олександр Ломако ініціює виділення Чернігова в окрему від прикордонних районів зону оповіщення про повітряну тривогу, як це зроблено у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі.

"Чернігівський район занадто великий: у більшості випадків сирена лунає тоді, коли "шахед" кружляє над прикордонними громадами, а все місто паралізоване", - написав Ломако в Телеграм.

Він наголосив, що через неадекватну тривалість повітряної тривоги на минулому тижні діти в чернігівських школах майже не навчалися. За словами депутата, громадськість раніше вимагала від влади розділити область на сектори, але чомусь Чернігівська обласна військова адміністрація включила місто в один сектор із прифронтовими районами.

 

"15+ годинні тривоги. Як дітям учитися в Чернігові? Як жити місту? Перший тиждень навчання в Чернігові перетворився на хаос. Це б’є не лише по освіті - це б’є по майбутньому Чернігова. Після тиску громадськості ввели диференційовану тривогу, але зробили це, як завжди, через одне місце", - заявив Ломако.

За словами депутата міськради, весь минулий тиждень повітряна тривога в Чернігові тривала понад 15 годин майже кожен день, а в неділю – рекордні 20 годин.

Найдовша повітряна тривога після деокупації регіону тривала в Чернігівській області з 20 по 21 серпня 2025 року майже 16 годин.

Теги: #ломако #удар_віталія_кличка #чернігівщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 04.09.2025
Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

Число поранених гуманітарної місії з розмінування зросло до 5 осіб

13:56 01.09.2025
Військовий Єгор Фірсов закликав голову Деснянської РДА Бахматова спрямувати енергію на службу в ЗСУ

Військовий Єгор Фірсов закликав голову Деснянської РДА Бахматова спрямувати енергію на службу в ЗСУ

11:57 21.08.2025
Заява УДАРУ щодо вилучення 8 млрд з бюджету столиці

Заява УДАРУ щодо вилучення 8 млрд з бюджету столиці

17:59 04.08.2025
Ще 10 шкіл відновлено на Київщині та Чернігівщині за підтримки ЄС - тисячі дітей повернуться за парти вже восени

Ще 10 шкіл відновлено на Київщині та Чернігівщині за підтримки ЄС - тисячі дітей повернуться за парти вже восени

10:41 11.07.2025
Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

18:16 09.07.2025
Зміни в українському уряді потрібні для результату, там мають працювати професіонали, заявляють в "Ударі"

Зміни в українському уряді потрібні для результату, там мають працювати професіонали, заявляють в "Ударі"

12:22 05.07.2025
Через ворожу атаку в Чернігівській області поранено листоношу

Через ворожу атаку в Чернігівській області поранено листоношу

17:57 28.06.2025
На Чернігівщині дитина постраждала внаслідок вибуху невідомого предмету – ДСНС

На Чернігівщині дитина постраждала внаслідок вибуху невідомого предмету – ДСНС

16:12 16.05.2025
Заява фракції УДАР: Андрій Вітренко заблокував важливі рішення Київради – він не має очолювати бюджетну комісію

Заява фракції УДАР: Андрій Вітренко заблокував важливі рішення Київради – він не має очолювати бюджетну комісію

14:50 10.03.2025
Загинула людина в результаті ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини - поліція

Загинула людина в результаті ворожих обстрілів прикордоння Чернігівщини - поліція

ВАЖЛИВЕ

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ПС ЗС України: Збито 112 з 142 ворожих БпЛА, є влучання у семи локаціях

ОСТАННЄ

Сіярто: Трамп не надсилав повідомлень, що Угорщина повинна припинити купувати російську нафту

Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова - ЗМІ

Ділки з Дніпра налагодили схему постачання в РФ сільгосппродукції - прокуратура

Генсек НАТО відвідає Велику Британію у вівторок для участі у "Рамштайні"

У будівлю уряду влучила крилата ракета "Іскандер", але бойова частина не вибухнула

Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрома Алояна заступником секретаря РНБО

Військова частина атакована під російським Хабаровським, її військові здійснювали злочини на Київщині - джерела

Тимчасову переправу через Дніпро організовано в Кременчуці – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА