15:33 05.09.2025

У Київраді звернуться до президента щодо звільнення голови Деснянської РДА Бахматова, який побив жінку

Депутати Київської міської ради на найближчому пленарному засіданні планують звернутися до Президента України та Першої леді з вимогою звільнення голови Деснянської РДА після застосування ним фізичної сили до депутатки Ганни Старостенко. Про цей йдеться у зверненні, яке підписали депутати Київради Дмитро Білоцерковець, Олександр Бродський, Владислав Андронов, Леонід Ємець, Мирослава Смірнова, Катерина Кириченко, Зоя Ярош та Михайло Іщенко.

«Такі дії голови Деснянської РДА мають ознаки зловживання владою та перевищення повноважень і є несумісними зі статусом публічного службовця. Напад на депутатку – це напад на весь депутатський корпус і громаду столиці, яку ми представляємо. У зв’язку з цим Київрада звернеться до Президента з вимогою негайного звільнення голови РДА. Окреме звернення також адресоване Першій леді України Олені Зеленській із проханням підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі», – зазначають депутати у зверненні.

Депутати Київради також наголосили, що перебування Максима Бахматова, який побив жінку, на посаді голови РДА дискредитує органи державної влади та особисто Президента, який його призначив.

Нагадаємо, 27 серпня у приміщенні Деснянської РДА її очільник Максим Бахматов під час свого публічного звіту побив депутатку Київради Ганну Старостенко через те, що вона підійшла до мікрофону та хотіла взяти слово. Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс Президента дати оцінку члену своєї команди, а правоохоронців - кваліфікувати дії цього посадовця за законом. Партія "УДАР Віталія Кличка", від якої балотувалася до Київради Ганна Старостенко, вимагає негайного звільнення Бахматова.

 

