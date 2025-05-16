Інтерфакс-Україна
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16:12 16.05.2025

Заява фракції УДАР: Андрій Вітренко заблокував важливі рішення Київради – він не має очолювати бюджетну комісію

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Заява фракції УДАР: Андрій Вітренко заблокував важливі рішення Київради – він не має очолювати бюджетну комісію

Учора під час сесії Київради керівник фракції "Слуга народу", голова бюджетної комісії Андрій Вітренко заблокував ухвалення важливих рішень про збільшення допомоги військовим на 500 млн грн та доплати медсестрам 3000 грн. Така людина не має очолювати надалі бюджетну комісію. Про це йдеться в заяві фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді, опублікованій у Facebook.

"Учора Київ побачив, що доленосне для столиці рішення може бути заблоковано 1 людиною. Голова бюджетної комісії і за сумісництвом голова фракції "Слуга народу" у Київраді не підписав рішення про зміни до бюджету столиці на цей рік. Його не збентежило, що за цим рішенням додатково півмільярда гривень на армію, доплати медичним сестрам, кошти на оренду житла для постраждалих від російських обстрілів. Зрозуміло, що Андрій Вітренко не може далі продовжувати очолювати бюджетну комісію", - йдеться в заяві фракції УДАР.

Учора під час сесії Андрій Вітренко "не встиг" ознайомитись із протоколом своєї ж комісії, що потягнуло відтермінування мінімум на тиждень фінансування основних галузей життя столиці, пояснили в УДАРі.

"Із чим далі "не встигне" ознайомитись Андрій Вітренко? І які наслідки це матиме для Києва та киян? Політична боротьба вчергове у "Слуг народу" перемогла здоровий глузд. Людина, яка мала виконати функцію, не спромоглася на найпростішу дію впродовж робочого дня. До цього: неспроможність провести засідання бюджетної комісії та її відверте затягування. Урешті-решт, фракція "Слуга народу" показала, що їх основне гасло: "Чим гірше для Києва, тим краще для них", - наголошується в заяві.

У фракція УДАР наголосили, що уважно відслідковують петицію про відставку Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії.

"Із цим питанням будемо відзначатися у сесійній залі, але кияни мають знати правду! Якщо ви не отримали доплату від міста, матеріальну допомогу, або вашій військовій частині не вистачило дронів — у цієї проблеми є ім’я та прізвище. І це ім’я та прізвище - Андрій Вітренко", - підкреслили в УДАРі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні на сайті Київської міської ради з'явилась петиція з вимогою звільнити Вітренка з посади голови бюджетної комісії. Він обіймає одразу три керівні посади (голови комісії, голови фракції "Слуга народу" в Київраді та заступника міністра обсвіти) і в нього не вистачає часу виконувати свої обов'язки якісно, упевнені автори петиції.

Теги: #вітренко_андрій #удар_віталія_кличка #кмда

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