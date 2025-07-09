Зміни в українському уряді потрібні для результату, там мають працювати професіонали, заявляють в "Ударі"

Зміна уряду в Україні матиме сенс тоді, коли це стане частиною системних змін, що базуються на професіоналізмі, відповідальності та повазі до місцевого самоврядування, вважає керівник центрального виконавчого комітету політичної партії "Удар Віталія Кличка" Артур Палатний.

"Зараз йдуть інтенсивні розмови про зміну Кабміну. Міняти уряд треба. Але не заради рейтингів. А заради результату. Потрібні системні зміни. Потрібний уряд національної згуртованості, який обʼєднує всі зусилля, в тому числі і місцевого самоврядування", - написав Палатний у Facebook, додавши, що "немає сенсу міняти виконавців, якщо підхід залишився старим". За його словами, нинішній уряд працює без затвердженої програми, критеріїв оцінки та планів, і такі підходи мають бути змінені.

Крім того, у Кабінеті міністрів мають працювати професіонали.

"Коли за перезавантаженням немає професійних критеріїв, стратегічних цілей і відповідальності – це не оновлення, а суцільна імітація. Дуже дорого країні обходяться ці імітації. УДАР завжди виступав за сильне місцеве самоврядування, за прозорість рішень, за відповідальність і професіоналізм", - сказав Палатний.

Як повідомлялося, 16 червня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") допускав, що в червні Верховна Рада може внести правку в закон, що дозволить звільнити прем'єр-міністр а Дениса Шмигаля і припинити повноваження діючого уряду в умовах воєнного стану. Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито відставку Шмигаля, який обіймає посаду прем'єра з 4 березня 2020 року.