"Ліси України" вивели послуги із лісозаготівлі на Prozorro: вже укладено угод на 2,1 млн куб. м деревини

ДП "Ліси України" почали контрактувати послуги із заготівлі деревини на Prozorro, за січень-березень 2025 року компанія уклала угод на 2,1 млн куб. м, повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець у Facebook.

"Створили цивілізований і конкурентний ринок лісозаготівлі. Створюємо умови для інвестицій бізнесу в механізовану заготівлю", - наголосив гендиректор держпідприємства.

За його інформацією, "Ліси України" за перший квартал збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн (+700 млн грн порівняно з першим кварталом 2024 року), підвищило відсоток виконання договорів на поставку деревини до 95% (+9%), повністю завершило поставку 55 тис. куб. м деревини за замовленням військових. Крім того, підприємство додатково погодило безоплатну передачу 30 тис. куб. м шляхом вилучення.

ДП "Ліси України", за словами Болоховця, також завершили реорганізацію структури підприємства, в результаті чого на 1,2 млрд грн скорочені щорічні витрати на адміністративний апарат.

Сформовано наглядову раду компанії, яка має забезпечити незалежне та прозоре управління підприємством, ефективний контроль за роботою підприємства. На початку року на 13% збільшений середній рівень посадових окладів співробітників – в першу чергу підвищення стосувалося працівників низової ланки.

"Ліси України" приєднало три харківські держлісгоспи, які об’єднали у Ізюмське надлісництво. Як зазначив Болоховець, в процесі приєднання сплачені багатомільйонні борги, відновлена діяльність господарств. Колишнім лісгоспам надана техніка та інструменти для гасіння пожеж.

На Чернігівщині підприємством запущено в роботу новий сучасний насіннєвий центр з вирощування сіянців із закритою кореневою системою. Крім того, "Ліси України" сертифікувало більшість новоутворених в результаті реорганізації надлісництв за міжнародними стандартами FSC.

Нагадаємо, "Ліси України" та бізнес затвердили спільний план дій для збільшення заготівлі деревини, який включає внесення змін в закон про оцінку впливу на навколишнє середовище, спрощення процедури погодження матеріалів лісовпорядкування, передача лісокористувачам 400 тис. га нерозподілених лісів, тощо.