Телеком

11:16 17.01.2022

Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений унаслідок кібератаки - Держспецзв'язку

1 хв читати
Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений унаслідок кібератаки - Держспецзв'язку

Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений унаслідок кібератаки на державні інформаційні ресурси, що сталася в ніч на п'ятницю, повідомили у пресслужбі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як повідомляється, фахівці Держспецзв'язку разом із колегами з інших органів продовжують розслідувати кібератаку. Зокрема, було опрацьовано ситуацію щодо втрати доступу до інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

"Вдалося встановити, що внаслідок кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений. Вже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру", - зазначено в повідомленні.

Водночас команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, що замасковане під "шифрувальник", але має деструктивний характер. Протягом п'ятниці справді було зафіксовано поодинокі випадки активності такого програмного забезпечення, проте пов'язувати їх із основною кібератакою передчасно. Про результати дослідження буде повідомлено одразу після завершення аналізу відповідних технічних даних.

Теги: #мтсбу #дані
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 15.01.2022
МТСБУ повідомило про хакерські атаки на свої ресурси

МТСБУ повідомило про хакерські атаки на свої ресурси

07:58 10.01.2022
Кількість затриманих під час заворушень у Казахстані наближається до 8 тис. осіб

Кількість затриманих під час заворушень у Казахстані наближається до 8 тис. осіб

20:44 09.12.2021
МТСБУ при переході на електронний формат сертифіката "Зелена картка" вирішило заручитися підтримкою НБУ

МТСБУ при переході на електронний формат сертифіката "Зелена картка" вирішило заручитися підтримкою НБУ

19:36 09.12.2021
Медики США поки що майже не фіксують серйозних ускладнень при "омікроні"

Медики США поки що майже не фіксують серйозних ускладнень при "омікроні"

07:05 01.12.2021
У Білому домі поки відмовилися надавати інформацію про майбутні контакти Байдена та Путіна

У Білому домі поки відмовилися надавати інформацію про майбутні контакти Байдена та Путіна

20:19 22.11.2021
"Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів

"Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів

21:10 02.11.2021
США мають 12 типів ядерних боєголовок на озброєнні стратегічних і тактичних сил - NNSA

США мають 12 типів ядерних боєголовок на озброєнні стратегічних і тактичних сил - NNSA

06:53 31.10.2021
Особисті дані відомих людей стали надбанням хакерів унаслідок атаки на ювелірну компанію

Особисті дані відомих людей стали надбанням хакерів унаслідок атаки на ювелірну компанію

20:06 22.10.2021
У США "бустерну дозу" вакцини від COVID-19 отримують частіше, ніж перший компонент препарату

У США "бустерну дозу" вакцини від COVID-19 отримують частіше, ніж перший компонент препарату

20:16 18.10.2021
Amazon планує найняти 150 тис. тимчасових співробітників у США напередодні свят

Amazon планує найняти 150 тис. тимчасових співробітників у США напередодні свят

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів України досі не працює

РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

Дані українців у безпеці - міністр Федоров у зв'язку з хакерською атакою

Фахівці відновлюють роботу IТ-систем після хакерської атаки на сайти низки держорганів України - спікер МЗС

В Україні вночі відбулась хакерська атака на урядові сайти

ОСТАННЄ

Сайт компанії-розробника постраждалих від хакерської атаки держсайтів України досі не працює

Українці на 10% скоротили передплату на газети та журнали на 2022 рік - "Укрпошта"

Реєстр, що містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений в результаті кібератаки

РФ стоїть за атакою на сайти органів влади України і "фейками" про уразливість її інформаційної інфраструктури - Мінцифри

Google обвинувачується у багаторічному обмані користувачів сервісу рекламних аукціонів

Фахівці продовжують відновлювати роботу постраждалих від хакерської атаки державних сайтів - Держспецзв'язку

Українці в період новорічних та Різдвяних свят збільшили користування інтернетом - оператори

Нацрада з телерадіомовлення направить до НАЗК результати перевірки "Першого незалежного" щодо питання конфлікту інтересів із Шуфричем

"Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2021 році

Хакери з КНДР торік викрали криптовалюти на $400 млн - доповідь

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА