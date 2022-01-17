Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений унаслідок кібератаки - Держспецзв'язку

Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений унаслідок кібератаки на державні інформаційні ресурси, що сталася в ніч на п'ятницю, повідомили у пресслужбі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Як повідомляється, фахівці Держспецзв'язку разом із колегами з інших органів продовжують розслідувати кібератаку. Зокрема, було опрацьовано ситуацію щодо втрати доступу до інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

"Вдалося встановити, що внаслідок кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджений. Вже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру", - зазначено в повідомленні.

Водночас команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, що замасковане під "шифрувальник", але має деструктивний характер. Протягом п'ятниці справді було зафіксовано поодинокі випадки активності такого програмного забезпечення, проте пов'язувати їх із основною кібератакою передчасно. Про результати дослідження буде повідомлено одразу після завершення аналізу відповідних технічних даних.