Інтерфакс-Україна
Економіка
15:02 20.06.2025

Наглядова рада МТСБУ призначила склад правління Бюро та голову правління

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Наглядова рада МТСБУ призначила склад правління Бюро та голову правління

Наглядова рада МТСБУ з питань внутрішнього страхування та загальних питань діяльності МТСБУ (Рада МТСБУ із загальних питань) 19 червня призначила склад правління Бюро.

Як повідомляється на сайті МТСБУ, до складу правління увійшли: Олександр Берназюк (генеральний директор МТСБУ), Олександр Салайчук (заступник генерального директора, директор Бюро "Зелена картка"), Андрій Граділь (заступник генерального директора, директор з питань здійснення обов'язкового страхування в Україні).

Згідно з ухваленим рішенням, головою правління МТСБУ призначено Олександра Берназюка.

Правління МТСБУ є колегіальним виконавчим органом, який здійснює оперативне керівництво діяльністю МТСБУ, зазначено в інформації.

Теги: #мтсбу #правління

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