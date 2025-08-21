Правління "Енергоатома" зросло до п’яти осіб

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" ввела в правління компанії ще двох виконувачів обов’язків його членів, йдеться в повідомленні "Енергоатома" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Таким чином, відповідно до повідомлення, оприлюдненого в четвер, виконання обов’язків члена правління покладено на головну бухгалтерку "Енергоатома" Наталію Вашетіну та генерального директора Південноукраїнської АЕС Вячеслава Стоянова.

Компанія у повідомленні на сайті зазначила, що т.в.о. членів правління призначені до обрання його постійних членів. Вона також наголосила, що таким чином правління функціонує у повному складі в кількості п’яти осіб, як це передбачено статутом компанії (згідно з п.115 статуту, правління діє у складі семи членів, враховуючи голову правління, але на період воєнного стану налічує п’ять членів – ЕР).

Зазначається, що т.в.о першого віцепрезидента-технічного директора Олександр Остаповець та віцепрезидент Хартмут Якоб також залишилися у складі правління.

Як повідомлялося, наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" рішенням від 20 серпня, про яке було повідомлено 21 серпня вранці, припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади т.в.о. голови правління компанії з негайним набуттям чинності цього рішення. Пізніше вона відредагувала реліз, де уточнила, що задовольнила заяву Котіна про звільнення.

Т.в.о. голови правління призначений генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк.

До цього правління "Енергоатома" налічувало три особи. Крім Котіна до нього входив віцепрезидент, т.в.о. члена правління Хартмут Якоб та т.в.о. першого віцепрезидента-технічого директора Олександр Остаповець.

Котін очолював "Енергоатом" з квітня 2020 року. Свою кар’єру починав на Запорізькій АЕС у 1985 році.

Ковтонюк очолив РАЕС у червні 2022 року після звільнення Павла Павлишина. До цього був головним інженером станції.

Нещодавно Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту "Енергоатома", якими збільшив кількість членів наглядової ради з п’яти до семи осіб. Зараз наглядрада компанії налічує четверо осіб: до неї входять її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави – Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

Згідно з п.96 статуту (оновлена редакція від 15 серпня 2025 року), засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення НР приймається простою більшістю голосів її членів від загальної кількості. У разі рівного розподілу голосів членів НР голос її голови є вирішальним. Водночас рішення про обрання та припинення повноважень голови і членів правління приймаються трьома чвертями голосів від загальної кількості членів наглядової ради.