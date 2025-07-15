Наглядрада "Укренерго" визначилася з новим правлінням компанії, каденція якого стартує з 1 серпня – джерела

Наглядова рада НЕК "Укренерго" визначилася з правлінням компанії, сформувавши його з п’яти осіб замість чотирьох, повідомили інтренет-порталу "Енергореформа" кілька джерел, знайомих із ситуацією.

За їхніми словами, членами правління є Олексій Брехт, Олег Скрипник, Іван Юрик та Олег Павленко. Каденція нового правління стартує з 1 серпня 2025 року.

У самій компанії поки офіційно про це не повідомляли.

Брехт, який має багаторічний досвід роботи в компанії, з вересня 2024 року був т.в.о. голови правління й одним з претендентів на посаду керівника, як і інший представник "Укренерго" - Юрик. Вони обидва разом із Зайченком, призначеним головою правління з 1 липня, входили у шорт-лист із трьох кандидатів на посаду СЕО за результатами конкурсу.

Павленко працює в НЕК з 2007 року і тривалий час обіймає посаду директора з інвестицій.

Скрипник чинний член правління, який працює в НЕК з 2017 року.

Після призначення Зайченка СЕО "Укренерго" в.о. директора з управління ОЕС України – головного диспетчера з 1 липня призначений Сергій Фандуль, який працює в "Укренерго" з 1996 року, зокрема на диспетчерському напрямку.

Як повідомлялося, член наглядової ради компанії Юрій Бойко на початку липня прогнозував, що правління "Укренерго" може бути сформоване до кінця липня цього року, як і вихід на фіналізацію процесу реструктуризації "зелених" облігацій. Він наголосив, що призначення правління важливе для питання виходу компанії з техдефолту.

З 1 липня "Укренерго" за рішенням НР очолив член правління і головний диспетчер Віталій Зайченко. Т.в.о. голови правління Олексій Брехт залишився членом правління компанії, і вже тоді джерела вказували, що контракт з ним продовжать на три роки. Ба більше, йшлося ще про вибір трьох членів правління, оскільки була мета сформувати його з пʼяти осіб. Зарза разом із Зайченком та Брехтом до його складу входять Сергій Галаган та Олег Скрипник.

У листопаді 2024 року "Укренерго" оголосило технічний дефолт за "зеленими" облігаціями на $825 млн і почала переговори про їхню реструктуризацію.