Інтерфакс-Україна
Економіка
18:22 15.09.2025

"Нафтогаз" змінив члена правління

1 хв читати
"Нафтогаз" змінив члена правління

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на засіданні 5 вересня звільнила з посади члена правління Романа Чумака.

Згідно з повідомленням на сайті НАК, новим членом правління на період з 17 вересня по 17 грудня 2025 року обрано Тараса Пасажка.

Пасажко з червня 2025-го розпочав роботу в "Нафтогазі" на позиції директора зі стратегії та розвитку бізнесу, де відповідав за трансформацію операційної моделі корпоративного центру, перегляд інвестиційного портфелю, впровадження стратегічних ініціатив розвитку та оцінку фінансово-економічного стану бізнесу.

З 2018-го по 2024 рік він відповідав за інвестиційний розвиток, стратегічне планування та фінансову аналітику Fozzy Group, потім очолював напрям стратегії та організаційного розвитку у Vitagro Group.

Як повідомлялося, правління НАК "Нафтогаз України" з травня 2025 року очолює Сергій Корецький, до нього також входять Оксана Волинець (директор з правових та регуляторних питань групи), Сергій Федоренко (комерційний директор) та Олена Артазей (директор з людського капіталу).

Чумак входив до правління "Нафтогазу" з кінця вересня 2021 року, а з грудня 2024-го до кінця квітня 2025-го тимчасово виконував обов'язки голови правління компанії.

Теги: #правління #нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 06.09.2025
"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

"Нафтогаз" та уряд опрацьовують механізми вирішення боргової проблеми в теплопостачанні – глава НАК

12:27 29.08.2025
ДБР та СБУ оголосили підозру колишньому топменеджеру "Нафтогазу" за збитки державі в 26 млн грн

ДБР та СБУ оголосили підозру колишньому топменеджеру "Нафтогазу" за збитки державі в 26 млн грн

15:27 22.08.2025
"Нафтогаз" може компенсувати ТКЕ різницю в тарифах на 44,5 млрд грн – Кулеба

"Нафтогаз" може компенсувати ТКЕ різницю в тарифах на 44,5 млрд грн – Кулеба

11:44 22.08.2025
"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

17:42 21.08.2025
Правління "Енергоатома" зросло до п’яти осіб

Правління "Енергоатома" зросло до п’яти осіб

11:51 02.08.2025
Ощадбанк оголосив конкурс з відбору голови правління

Ощадбанк оголосив конкурс з відбору голови правління

18:16 15.07.2025
Наглядрада "Укренерго" визначилася з новим правлінням компанії, каденція якого стартує з 1 серпня – джерела

Наглядрада "Укренерго" визначилася з новим правлінням компанії, каденція якого стартує з 1 серпня – джерела

13:53 03.07.2025
Правління "Укренерго" планується сформувати до кінця липня, як і вийти на завершення реструктуризації бондів, - Бойко

Правління "Укренерго" планується сформувати до кінця липня, як і вийти на завершення реструктуризації бондів, - Бойко

15:02 20.06.2025
Наглядова рада МТСБУ призначила склад правління Бюро та голову правління

Наглядова рада МТСБУ призначила склад правління Бюро та голову правління

13:05 21.10.2024
Головою правління "УЗ" став Олександр Перцовський

Головою правління "УЗ" став Олександр Перцовський

ВАЖЛИВЕ

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

ОСТАННЄ

Україна з 1 жовтня обмежить імпорт індійського пального

Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

Петиція до Кабміну про врегулювання діяльності рієлторів в Україні набрала 25 тис. голосів

Філіп Морріс призначила Ларису Наконечну новою HR-директоркою в Україні та Молдові

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

Україна отримає від Японії понад $246 млн

Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

Ексголова Держтуризму Олеськів: ЄС посилює довіру до туристичного ринку, захищаючи споживачів і бізнес, а Україна досі стоїть на місці

Держгеонадра призначили на 11 грудня аукціон на 4 вуглеводневі ділянки за ціною в 0,5 млрд грн

Обсяг поставок LNG із США "Нафтогазом" та ORLEN досяг 400 млн куб. м

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА