"Нафтогаз" змінив члена правління

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на засіданні 5 вересня звільнила з посади члена правління Романа Чумака.

Згідно з повідомленням на сайті НАК, новим членом правління на період з 17 вересня по 17 грудня 2025 року обрано Тараса Пасажка.

Пасажко з червня 2025-го розпочав роботу в "Нафтогазі" на позиції директора зі стратегії та розвитку бізнесу, де відповідав за трансформацію операційної моделі корпоративного центру, перегляд інвестиційного портфелю, впровадження стратегічних ініціатив розвитку та оцінку фінансово-економічного стану бізнесу.

З 2018-го по 2024 рік він відповідав за інвестиційний розвиток, стратегічне планування та фінансову аналітику Fozzy Group, потім очолював напрям стратегії та організаційного розвитку у Vitagro Group.

Як повідомлялося, правління НАК "Нафтогаз України" з травня 2025 року очолює Сергій Корецький, до нього також входять Оксана Волинець (директор з правових та регуляторних питань групи), Сергій Федоренко (комерційний директор) та Олена Артазей (директор з людського капіталу).

Чумак входив до правління "Нафтогазу" з кінця вересня 2021 року, а з грудня 2024-го до кінця квітня 2025-го тимчасово виконував обов'язки голови правління компанії.