Правління "Укренерго" планується сформувати до кінця липня, як і вийти на завершення реструктуризації бондів, - Бойко

Правління НЕК "Укренерго" може бути сформоване до кінця липня цього року, як і вихід на фіналізацію процесу реструктуризації "зелених" облігацій, повідомив член наглядової ради компанії Юрій Бойко.

"Маю надію, що до кінця липня ми не лише сформуємо правління "Укренерго",а й реалізуємо весь комплекс заходів, які дозволять фіналізувати реструктуризацію "зелених" бондів", - сказав Бойко під час виступу на V конференції з енергетичного права, яка відбувається в Києві у четвер, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа" з місця події.

Він зазначив, що наглядова рада НЕК почала цього тижня процес формування правління компанії після призначення його голови і продовжить цю роботу наступного тижня.

"У планах до кінця цього місяця затвердити склад правління",- пояснив Бойко.

Він наголосив, що призначення правління важливе для питання виходу компанії з техдефолту.

"У нас є кейс як вихід із техдефолту, і призначення керівника компанії та правління, і повернення до дискусії по виходу з техдефолту - це те, що важливе для всіх учасників ринку", - сказав член НР "Укренерго".

Він підкреслив, що зміни до статуту "Укренерго" (вносилися Міненерго у травні та червні й передбачали кваліфіковану більшість голосів НР для призначення СЕО- ЕР) поставили на паузу процес перемовин про реструктуризацію бондів, попри те що "концептуально рамка була погоджена, і на її основі треба було виконати низку технічних кроків".

"Початковий план після того, як було погоджено рамку умов реструктуризації бондів, передбачав завершення процесу 10 липня. Тепер терміни зсуваються", - зазначив Бойко.

Він не став розкривати деталей переговорів про реструктуризацію, зазначивши, що перемовини, які стосуються великої кількості учасників, серед яких, зокрема, міжнародні фінансові інституції, "потребують тиші".

Як повідомлялося, з 1 липня "Укренерго" за рішенням наглядової ради компанії в результаті конкурсу очолив член правління і головний диспетчер Віталій Зайченко. Т.в.о. голови правління Олексій Брехт залишився членом правління компанії. Вирішується питання щодо ще трьох членів правління, оскільки йдеться про формування його з пʼяти осіб. Наразі, крім Брехта, до його складу входять Сергій Галаган та Олег Скрипник.

У листопаді 2024 року "Укренерго" оголосило технічний дефолт за "зеленими" облігаціями на $825 млн і почала переговори про їхню реструктуризацію.