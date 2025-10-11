Інтерфакс-Україна
06:35 11.10.2025

Кількість договорів "Зеленої картки" в Україні за 9 міс. скоротилася на 4,51% - МТСБУ

Нараховані страхові премії за договорами міжнародного страхування "Зелена картка", укладеними компаніями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), у січні-вересні 2025 року скоротилися на 3,08% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 4,139 млрд грн.

Як повідомляється на сайті МТСБУ, кількість укладених договорів "Зелена картка" за цей період скоротилася на 4,51% – до1,081 млн.

При цьому збільшилася сума відшкодувань, сплачених за вимогами, – на 4,43%, до EUR38,987 млн, кількість оплачених вимог скоротилася на 4,01% - до 11,3тис.

МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді, незалежно від країни їхнього місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу. Її дія розповсюджується на території 45 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, прийнятим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" у Люксембурзі у травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.

