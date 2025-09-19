Глава МЗС Литви подарував Сибізі мапу України з написом 603628 кв.км на знак підтримки територіальної цілісності

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс подарував українському колезі Андрію Сибізі мапу України, де вказана площа України 603 628 кв км, на знак підтримки територіальної цілісності країни.

На спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві в пʼятницю Будріс передав символічний подарунок, надіславши таким чином меседж про солідарність. Мапа підписана литовськими дипломатами, що символізує литовське зобов’язання ніколи не визнавати незаконну окупацію Росією української території.

Очільник МЗС Литви наголосив, що територіальна цілісність України – всі 603 628 км² – має бути відновлена.

“Це не лише зобов’язання Литви чи моє особисте, а й усіх моїх колег з Міністерства закордонних справ, які підписалися тут, що зобовʼязуємося підтримувати вашу територіальну цілісність – кожен квадратний кілометр вашої території. 603 628 квадратних кілометрів. Це Україна”, - сказав міністр.