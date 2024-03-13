Ухвалення нового закону про ОСЦПВ дасть українському ринку можливість відповідати європейським стандартам - гендиректор МТСБУ

Ексклюзивне інтерв'ю генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро України Олександра Берназюка інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Лідія Шевченко



- Ви очолюєте Моторне бюро 7 місяців і за цей короткий час воно докорінно змінилося. Розкажіть про основні зміни.

- Перші та важливі початкові зміни вже відбулися, а саме затверджено нову організаційну структуру, яка врахувала, як на мене, всі необхідні вимоги та функції, що будуть додатково покладені на нас згідно з новим законопроєктом №8300 "Про обов'язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів". Це питання комплаєнсу, ризик-менеджменту та актуарної діяльності. Цих трьох функцій у Бюро раніше не було, а новий закон зобов'язує їх мати. Тобто в нас мають бути відповідальні особи за ці функції.

Звичайно, ми оновили команду. Якщо брати за керівним складом, у нас оновлення наближається до 100%. Зараз буквально залишився один начальник управління, який допрацьовує, і команду буде оновлено повністю, тобто всіх керівників структурних підрозділів, включно з моїми заступниками.

За цей час ми ухвалили два досить важливі стратегічні документи. Перший - це Стратегія на 2024-2025 рр., роботу над якою ми активно вели з президією наприкінці минулого року. Вона визначає стратегічні цілі Бюро, які ми вже почали активно реалізовувати. Також було затверджено новий план роботи на 2024 рік, що включає в себе 27 різних проєктів. Ці трансформувальні ініціативи включають у себе як поліпшення методологічних процесів у Бюро, внесення змін до нормативно-правових актів, насамперед до внутрішніх, так і глобальні ІТ-проєкти, які пов'язані з посиленням кібербезпеки та інформаційної безпеки в Бюро.

У планах першого кварталу розпочати проведення функціонального опису центральної бази даних (ЦБД), що фактично є стартом написання технічного завдання для нової ЦБД з усіма модулями та сервісами, які містяться в Бюро. Це такий перший старт - методологічний, описовий для розуміння, якою має бути сучасна нова інфраструктура, з огляду, знову ж таки, на новий профільний закон і встановлення відповідно до нього вимог Національного банку до ЦБД.

Другий важливий документ - це комунікаційна стратегія Бюро, в якій ми визначили основних наших стейкхолдерів, їхню потребу в комунікації з нами, в отриманні тієї чи іншої інформації, обов'язкової, добровільної, роз'яснювальної роботи щодо нового законопроєкту тощо. Ми намагаємося максимально рухатися за цією траєкторії, яку визначає наша комунікаційна стратегія.

Ми також зробили важливий крок, розблокувавши спільно з президією можливість проведення страхових виплат за компанії, які залишили Бюро і не перебувають у процесі банкрутства, ліквідації. Оскільки на рахунках у цих компаній у фондах Бюро "нуль" гривень, ми фактично запозичили кошти з фонду фінансування Бюро для виплати за них. Почали проведення виплат за компаніями "Київ Ре", "Нова", "Іллічівська", Галицька. На жаль, чинне законодавство не дає нам змоги оперативно здійснювати виплати за компаніями, які залишили ринок, але ситуація зміниться з ухваленням нового закону про ОСЦПВ.



- Що ще було зроблено за такий короткий період?

- Ми запустили новий сайт, думаю, ви його бачили. Удосконалюємо певні сервіси, наприклад, перевірки наявності та дії поліса ОСЦПВ. Внесли зміни, що надають змогу перевіряти не лише за номером авто або поліса, а й за ВІН-кодом, що було досить важливо для точності перевірок.

Проведено величезну роботу щодо удосконалення систем файерволів із кібербезпеки. Підписали зі Службою безпеки України договір про співпрацю, що стосується обміну певними процесами, які надають нам змогу виявляти втручання в нашу ЦБД. Це допоможе суттєво убезпечити її від зломів сторонніх осіб чи організацій.

Реалізували масштабний проєкт, автоматизувавши так звані дашборди на Power BI, що дають змогу в режимі фактично онлайн отримувати статистичні дані, як щодо страховика, так і щодо ринку ОСЦПВ загалом. За великим рахунком у нас вже немає необхідності орієнтуватися на так званий "світлофор", що публікується на сайті МТСБУ, який недосконало відображає показники діяльності компаній. Адже завдяки Power BI ці дані можна проаналізувати в розрізі часового періоду, премій, кількості полісів, скарг та інших показників.

Ми забезпечили, за великим рахунком, механізм повернення додаткових гарантійних внесків компаній для того, щоб не дозволити розформування централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, в тому випадку, коли компанія залишає ринок і не в повному обсязі проводити страхові виплати потерпілим.



- Чи достатньо коштів у фондах Бюро для регламентних виплат та реалізації проєктів, залучення аутсорсерів, чи, можливо, планується збільшення розміру відрахувань до Бюро?

- Збільшення відрахувань до Бюро не буде, не прогнозується. Насправді фонди в Бюро на сьогоднішній день сформовані в достатній кількості для того, щоб забезпечити своєчасно як проведення регламентних виплат, так і фінансування Бюро.

Що стосується аутсорсингу, то наш профільний закон не забороняє передавати частину функцій на аутсорс. Перше, що ми зробили в цьому напрямі, - залучили незалежного актуарія, який уже підтвердив достатність відрахувань від страхових платежів до Фонду захисту потерпілих Бюро, що становлять зараз 5%, і цей розмір буде збережено на 2024 рік. Плюс у нас є економія з минулого року. Практику залучення незалежного актуарія ми плануємо застосувати до розрахунків достатності фондів бюро "Зеленої картки".



- Як позначиться на діяльності Бюро можливе скорочення кількості його членів через невиконання вимог нового закону "Про страхування"?

- Наразі членами Бюро є 33 страхові компанії, на початку року було 35. Загальні збори членів Бюро виключили з МТСБУ дві страхові компанії: СК "Прем'єр Альянс" (за заявою такого страховика у зв'язку з переданням його страхового портфеля страховій компанії "Саламандра") та "Альфа Страхування" (через втрату ліцензії на здійснення ОСЦПВ).

Я думаю, що, справді, не всі страхові компанії, зокрема й члени Бюро, зможуть виконати нові вимоги закону "Про страхування", і їх кількість скоротиться. Ми постійно моніторимо фінансовий стан страховиків і відстежуємо потенційні компанії, які можуть піти з ринку. Ба більше, скажу, що ми з ними проводимо певні консультації для оцінювання їхніх перспектив можливого розвитку або розуміння бачення їхнього виходу з ринку. У нас вже є кілька компаній, які фактично призупинили реалізацію полісів ОСЦПВ або близькі до нуля. Однак ці компанії цивілізовано продовжують здійснювати виплати і не є загрозою для споживачів. Ми за ними активно спостерігаємо, жодних проблем на сьогоднішній день немає і не прогнозується.

Ми також вдосконалили систему повернення додаткових гарантійних відрахувань саме для того, щоб компанія, яка залишає ринок, не змогла неконтрольовано забрати свої кошти з Фондів Бюро. Тому можу сказати, що насправді Бюро від скорочення кількості компаній - його учасниць, ніяк не постраждає. Ринок залишається і його обсяги від цього не змінюються. Клієнти компаній, які йдуть, переходять до тих, хто залишається. Баланс завжди підтримується.



- Ваш прогноз щодо ринку ОСЦПВ на 2024 рік?

- Ми прогнозуємо збільшення за кількістю договорів на рівні 7-8%, у преміях - близько 15% зростання, що становитиме близько 10 млрд грн по ринку. І це лише за ОСЦПВ, без "Зеленої картки". За "Зеленою карткою" ми очікуємо обсяг такий самий, як і минулого року.

Що стосується вартості поліса автоцивілки, то вона збільшиться. Якщо зараз середній розмір премії становить 1141 грн, то ми прогнозуємо, що він у 2024 році буде 1250-1300 грн. Тарифи за "Зеленою карткою" також планують переглянути в бік збільшення.



- Давайте перейдемо до нового закону, який відчутно змінить ринок і ухвалення якого всі очікують цього місяця. Почнемо з ролі НБУ в діяльності Моторного бюро.

- Нагадаю, що зараз, згідно з чинним законодавством та Статутом МТСБУ, повноваження Нацбанку обмежені виконанням функції Координаційної ради Бюро. Тому тут Нацбанк досить опосередковано впливає на діяльність безпосередньо Бюро, - більше як регулятор ринку.

Так, справді, згідно з проєктом нового закону, повноваження НБУ розширються, здебільшого сфері контролю за корпоративним управлінням, зокрема, в погодженні на посаду ключових осіб Бюро - голови та членів правління, а також ключових осіб, які відповідають за внутрішній аудит, комплаєнс, управління ризиками, актуарну діяльність. Також роль Нацбанку важлива ще щодо погодження Статуту Бюро, нагадаю, що зараз також діє така процедура. Вважаю, що розширення деяких повноважень НБУ якісно посилить МТСБУ і підштовхне до впровадження певних новацій.



- Тобто статут Моторного бюро буде змінено?

- Звісно, його нобхідно привести у відповідність до нового закону, нової системи корпоративного управління в Бюро, тому його буде змінено. Так, президія МТСБУ призначатиме голову правління і членів правління та відповідальних вищезазначених ключових осіб і, можливо, ключові особи будуть на аутсорсі, не обов'язково, що це будуть безпосередньо працівники Бюро, які перебувають у штаті. Президія обирає загальні збори МТСБУ в кількості семи членів. І тут важливо, що якщо у нас на сьогоднішній день президія - це представники страховиків, які беруть участь у засіданні інколи за довіреністю, то нова президія складатиметься лише з голів правлінь страхових компаній з персональною відповідальністю за ухвалення тих чи інших рішень.

Крім цього, згідно із законопроєктом, Нацбанк встановлює вимоги до Єдиної Централізованої бази даних МТСБУ, зокрема ті, що стосуються кібербезпеки, а також рівень страхових сум, які поетапно мають бути приведені до європейських стандартів.



- Якщо законопроєкт 8300 буде ухвалено в першому кварталі, то коли вже можна буде відчути його дію?

- Нам дуже хочеться вірити, що закон скоро буде ухвалено. Він набуде чинності з моменту ухвалення та опублікування. У ньому є перехідні положення: деякі з них діятимуть одразу, але більшість - з 1 січня 2025 року.

З ключових норм, які одразу запрацюють ̶ можливість МТСБУ платити за страхові компанії, щодо яких господарськими судами відкрито провадження про банкрутство. Усі інші суттєві зміни почнуть діяти з початку наступного року. Такий період необхідний, щоб ми змогли юридично підготуватися до імплементації всіх вимог. Необхідно розробити багато нормативних актів, зокрема тих, що стосуються обов'язкового прямого врегулювання, внести зміни до статуту тощо. Необхідно підготувати все, щоб ми могли з 1 січня 2025 року максимально швидко стартувати.

Якщо говорити про основні нововведення закону, то це зміни розміру страхових сум і поступове приведення їх до європейських стандартів. Якщо зараз вони становлять 160 тис. грн за пошкоджене в ДТП майно на одного потерпілого (800 тис. грн. на подію) і 320 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров'ю, одному потерпілому, то з 1 січня це буде вже 250 тис. грн. (1,25 млн грн на подію) і 500 тис. грн (5 млн на подію) відповідно. Наступний етап - з 1 січня 2026 року, але не раніше моменту припинення або скасування воєнного стану. У разі скасування з початку наступного року суми збільшуються по життю і здоров'ю до 1 млн грн на потерпілого і 20 млн грн на страховий випадок; по майну на потерпілого вже обмеження немає, а є тільки 2 млн грн на випадок.

З 1 січня року, наступного після року вступу до ЄС, у нас уже мають бути страхові суми щодо шкоди життю та здоров'ю 10 млн грн, 50 млн грн - на страховий випадок і 10 млн грн - на випадок по майну на одну подію. І з 1 січня четвертого року, наступного за роком вступу до ЄС, у нас фактично обов'язок встановити страхові суми відповідно до європейських.



- Згідно з новим законом передбачається вільне ціноутворення. Чи є розрахунки, наскільки може зрости ціна страховки?

- Складно відповісти. Так, дійсно новий закон принесе нам не лишепідняття страхових сум, а й нові ціни. Хоча насправді страхові суми 2025 року прогнозовано несуттєво вплинуть на підняття тарифу.

Ключовий момент зміни тарифу і основний фактор, який призведе до його збільшення, це пріоритет виплат на СТО, відсутність франшизи і розрахунок збитку без урахування зносу ТЗ. Оскільки саме таке врегулювання страхової події за новим законом є основним.



- Що означає пріоритет виплати на СТО?

- Те, що страховик буде зобов'язаний запропонувати на вибір три СТО в радіусі 150 км, і потерпілий вправі вибрати, в якому саме він робитиме відновлювальний ремонт.

Законопроєкт №8300 закладає дуже важливий принцип про те, що страхова виплата повинна забезпечувати приведення транспортного засобу до стану, в якому він був до ДТП. Тобто оцінку збитку тепер не проводитимуть. Окрім випадків, якщо є незгода - коли клієнту не подобається запропоноване СТО з якихось причин, - можуть бути використані механізми проведення оцінки. Але ми припускаємо, що більшість погоджуватиметься на СТО. Це по-перше.

Інший момент: визначення виплати без зносу ТЗ. Згідно з чинним законодавством, під час проведення оцінки для визначення розміру відшкодування передбачено можливість застосування коефіцієнта зносу ТЗ, що знижує оцінку розміру збитку. За новим законом вводиться інше поняття - страхова виплата, що не передбачає застосування такого коефіцієнта. Однак за терміну експлуатації автотранспорту понад п'ять років страховим компаніям надається можливість здійснювати виплату або відновлювати авто до його стану до ДТП із застосуванням неоригінальних запчастин.



- І все-таки, чи є розрахунки, наскільки зросте ціна поліса ОСЦПВ?

- Насправді, якщо відверто, таких розрахунків сьогодні немає. Але Бюро із залученням актуаріїв та експертів з ринку ОСЦПВ намагається спрогнозувати ціну. Досить важко це зробити, адже ціна сформується, за великим рахунком, лише в умовах конкуренції. Звичайно, будуть ті, які захочуть захопити ринок і почнуть демпінгувати.

А прогноз такий, що перший рік буде зростання непропорційне ризику. Воно буде вищим, оскільки компанії закладатимуть у тариф цю невизначеність. З місяцями він відкоригується, а можливо, і через рік.



- Що буде з договорами, укладеними до 1 січня 2025 року? А раптом багато хто вирішить заздалегідь придбати ОСЦПВ, доки воно дешевше?

- Усі раніше укладені договори діятимуть до завершення їхнього терміну. Придбати заздалегідь, звісно, можна, але ось отримати всі переваги нового закону, як-от виплата на СТО, ремонт без урахування зносу, збільшена страхова сума тощо, буде неможливо.



-А Моторне бюро працює з СТО? Або як ви здійснюєте врегулювання страхової події?

- Ми не працюємо з СТО, тому що так побудована наша система врегулювання. Законодавство передбачає систему проведення регламентних виплат - грошима. Ми йдемо цим шляхом: проводимо оцінку, на підставі якої здійснюватимемо виплату.

Якщо клієнт хоче відремонтувати машину на СТО, то ми можемо це зробити без проблем у розмірі оціненої вартості. Але договорів з конкретними СТО у нас немає.



- Давайте трохи про обов'язкове пряме врегулювання. Як відбуватиметься цей процес?

- Нагадаю, що система прямого врегулювання збитків з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів діє і на сьогодні, але ця система добровільна, і, на сьогоднішній день, у ній перебувають 11 страхових компаній. Тому для того, щоб скористатися перевагами прямого врегулювання, обов'язково під час дорожньо-транспортних пригод мають бути поліси, придбані у цих 11 страховиків.

Згідно з новим законом, вимога прямого врегулювання поширюється на всі компанії, що здійснюють ОСЦПВ, зокрема й Моторне бюро.

Пряме врегулювання передбачає можливість потерпілого звернутися по страхову виплату до страхової компанії, у якої він придбав поліс. Зараз ти звертаєшся до компанії-винуватиці ДТП, не розуміючи, що це за компанія, як у ній влаштовано процеси виплати і наскільки вона буде зацікавлена в них, тому що вона до тебе ставиться не як до клієнта.

Наразі чинну систему прямого врегулювання частково автоматизовано в процесі врегулювання. Яка вона буде з ухваленням нового закону і набуття ним чинності, ми не знаємо.

Тому зараз тривають обговорення можливості запозичення досвіду, чинної добровільної системи на весь ринок або створення нової системи. Але поки що схиляємося до чинної системи. Вона побудована таким чином: виплати діляться на до 50 тис. грн. (збитки 1-го класу) і більше цієї суми (збитки 2-го класу). Усі виплати понад 50 тис. грн. компенсуються страховиком винуватця ДТП за фактично виплаченою сумою, яку заплатила компанія потерпілого. Тобто страховик потерпілого, проводячи врегулювання, повідомляє страховика винуватця про заяву потерпілого і проведення експертизи. Страхова компанія винуватця має право вислати свого експерта для проведення спільної експертизи, може запросити документи у справі для повторної перевірки розрахунків тощо.

Варто зазначити, що всередині добровільної системи прямого врегулювання діє система арбітражу, роль арбітра виконують по черзі всі компанії, які працюють у системі. За час роботи системи з 2016 року вже виробилася довіра між страховиками, і кількість арбітражних справ звелася практично до нуля.

Збитків до 50 тис. грн, звісно, більше за кількістю, але за сумою збитки понад цю суму становлять близько 50%.

Збитки до 50 тис. грн компенсуються страховику потерпілого за так званою "складною середньою". Для розрахунку якої застосовується спеціальний математичний алгоритм, що розподіляє ці збитки на діапазони, в яких розраховується середній збиток, наприклад 10 тис. грн, 25 тис. грн і 40 тис. грн. Отже, якщо збиток потрапляє до першого діапазону, то йде компенсація 10 тис. грн, навіть якщо фактичний збиток становить 8 тис. грн чи 14 тис. грн. Таким чином, компенсація може бути як більшою, так і меншою за фактичну виплату. Така технологія розрахунків застосовується для спрощення взаєморозрахунків між компаніями і забезпечує мінімальні відхилення на періоді понад рік фактичної та компенсованої виплати.

Страховики акумулюють кошти в так званому фонді прямого врегулювання, а Бюро їх розподіляє. Система автоматизована і прораховує, хто кому скільки винен. Розподілили кошти - і знову поповнили цей фонд. Розрахункові сесії відбуваються до 15 числа кожного місяця. Система взаєморозрахунків побудована таким чином, щоб не було маніпуляцій, і забезпечувався оперативний взаєморозрахунок між компаніями.

Якщо у нас середній розмір страхового відшкодування на ринку 29,803 тис. грн у 2023 році, то середній розмір страхового відшкодування за системою прямого врегулювання 29,506 тис. грн. При цьому середній термін врегулювання по ринку становить 76 днів, а за прямим регулюванням - 32.

За весь час дії системи було проведено 83 розрахункові сесії, тобто за 83 місяці, різниця в сумах від нуля до 2%.



-А як Моторне бюро долучиться до цього процесу?

- Ми стаємо аналогом страхової компанії. Тобто у потерпілого клієнта є поліс, а у винуватця ДТП немає. Потерпілий звертається не до нас у Бюро, як зараз, а до своєї компанії. А потім ми як учасник системи прямого врегулювання компенсуємо страховику його виплату.

Також, як і зараз, додатковий внесок для гарантування взаєморозрахунків у прямому врегулювання формується у фонді захисту потерпілих Моторного бюро, ми здійснюємо адміністрування, проведення розрахунків між компаніями. Весь процес автоматизований.



- Ще одне запитання, яке хвилює і ринок, і клієнтів, - як здійснюватимуться виплати за громадян пільгових категорій після зміни законодавства.

- Тепер пільговиків, які повністю звільняються від наявності поліса ОСЦПВ, на жаль, не буде. Законопроєкт цього не передбачає. Ті категорії пільговиків, які зараз мають таку перевагу, повинні будуть купувати поліс із 50-відсотковою знижкою.



- А пенсіонери, інваліди, які раніше мали знижку при придбанні поліса? Вона в них залишається?

- Так. У всіх громадян України, які мають пільгу згідно з чинним законом на 50% зменшення вартості договору страхування, збережеться така пільга.

Крім того, в новому законопроєкті є норма, що дозволяє фіксувати в автоматичному режимі відсутність договору (поліса) ОСЦПВ. Сьогодні так фіксується наразі лише швидкість.

Ми зараз проводимо велику роботу, чекаємо на новий закон, що дасть змогу разом із поліцією стартувати з цього пілотного проєкту, в якому камера сканує номер ТЗ і визначає наявність поліса.



- Законопроєкт розширює перелік транспортних засобів, які зобов'язані мати ОСЦПВ?

- Це стосується ТЗ категорії мопед (незалежно від факту його реєстрації), а також інших транспортних засобів, які призначені для перевезення пасажирів, вантажів або спеціального обладнання та обов'язково внесені до Єдиного державного реєстру ТЗ. Тому тут потрібно буде ухвалення нормативних актів з боку Кабінету мністрів, щоб забезпечити якісне наповнення зазначеного державного реєстру. Це ми говоримо про тролейбуси, автомобілі, пожежні машини тощо. Наразі цивільна відповідальність власників такого транспорту може страхуватися лише добровільно і, відповідно, без жодних гарантій Бюро.



- Законопроєкт передбачає перехід на електронні поліси. Чи збережеться паперова форма, і що робитиме МТСБУ із незатребуваними бланками?

- З 2026 року паперова форма поліса автоцивілки скасовується. Буде виключно електронна версія.

Бланки, що залишилися, - наш величезний біль. Тому що у нас є великі залишки бланків, виготовлених у 2022 році. Вони з 1 січня 2025 року не будуть придатні для укладення договору страхування. Невикористані бланки полісів Бюро утилізуватиме. Буде нова форма договору відповідно до вимог нового закону про страхування і нової системи врегулювання.