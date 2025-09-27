Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Фото: https://www.facebook.com

Збройні сили України зібрали докази вторгнення дрона з Угорщини в повітряний простір України у п'ятницю, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, опублікувавши мапу маршруту прольоту двох дронів.

"Для незрячих угорських чиновників. Точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші Збройні Сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо на пояснення Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі", - написав Сибіга в соцмережі Х в суботу.

Як повідомлялося, в Закарпатській області вранці в п'ятницю двічі зафіксували проліт дрону на різних висотах. "Вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами Збройних Сил України в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначений об’єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини. "З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони України здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу "Чаклун-КМ" Сил безпілотних систем ЗС України", - зазначили в Генштабі.

Для ілюстрації фактів порушення державного кордону Генштаб опублікував кілька візуальних прикладів фіксації зазначеного дрона.

Повідомлялося, що, ймовірно, це угорські дрони, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в прикордонних районах.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в суботу повідомив про один угорський дрон, що був зафіксований в повітряному просторі України. "Один дрон зафіксований, є відповідне переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. Я попросив нашу розвідку, Збройні сили… Все є, зафіксоване переміщення в електронному вигляді, є фото", - сказав він, анонсувавши оприлюднення траєкторії його переміщення.