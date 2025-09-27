Зеленський: У повітряному просторі України був зафіксований один угорський дрон

Один угорський дрон був зафіксований у повітряному просторі України, Збройні сили та розвідка мають показати його переміщення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Один дрон зафіксований, є відповідне там переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. Я попросив нашу розвідку, Збройні сили… Там все є, зафіксоване переміщення в електронному вигляді, є фото, є там різні речі", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

26 вересня Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи дронів-розвідників в український повітряний простір. Повідомлялося, що, ймовірно, це угорські дрони, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в прикордонних районах.