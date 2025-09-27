Інтерфакс-Україна
Події
16:15 27.09.2025

Зеленський: У повітряному просторі України був зафіксований один угорський дрон

1 хв читати
Зеленський: У повітряному просторі України був зафіксований один угорський дрон

Один угорський дрон був зафіксований у повітряному просторі України, Збройні сили та розвідка мають показати його переміщення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Один дрон зафіксований, є відповідне там переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. Я попросив нашу розвідку, Збройні сили… Там все є, зафіксоване переміщення в електронному вигляді, є фото, є там різні речі", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

26 вересня Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи дронів-розвідників в український повітряний простір. Повідомлялося, що, ймовірно, це угорські дрони, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в прикордонних районах.

Теги: #повітряний_простір #угорський_дрон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 27.09.2025
Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

13:22 26.09.2025
Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

12:36 26.09.2025
Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

17:29 19.09.2025
Повітряний простір Естонії був порушений російськими військовими літаками – ЗМІ

Повітряний простір Естонії був порушений російськими військовими літаками – ЗМІ

15:36 21.08.2025
Литва закриває до жовтня повітряний простір на кордоні з Білоруссю – ЗМІ

Литва закриває до жовтня повітряний простір на кордоні з Білоруссю – ЗМІ

12:51 28.03.2025
Місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно виконуватимуть контингенти Польщі та Румунії

Місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно виконуватимуть контингенти Польщі та Румунії

14:50 30.10.2024
Підготовлено дорожню карту відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану

Підготовлено дорожню карту відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану

09:47 08.05.2024
Польща піднімала в повітря авіацію через російський масований обстріл України

Польща піднімала в повітря авіацію через російський масований обстріл України

12:48 29.03.2024
Наразі немає інформації про можливий перетин повітряного простору Молдови російськими ракетами під час атаки на Україну - ПС ЗСУ

Наразі немає інформації про можливий перетин повітряного простору Молдови російськими ракетами під час атаки на Україну - ПС ЗСУ

14:35 29.12.2023
НАТО 300 разів перехоплювало літаки РФ над повітряним простором альянсу у 2023 р.

НАТО 300 разів перехоплювало літаки РФ над повітряним простором альянсу у 2023 р.

ВАЖЛИВЕ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

ОСТАННЄ

Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

Програма "Дельта" відзначає лише наявність ворога у певних населених пунктах - Зеленський

Зеленський за підсумками роботи на Генасамблеї ООН: Новий тиск на Росію буде

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА