13:22 26.09.2025

Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що реакція НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ була “слабкою”, а також додав, що члени Альянсу повинні блокувати літаки, які знаходяться у їхньому просторі.

В інтерв’ю для The Axios Show, відповідаючи на запитання, чи реакція НАТО на порушення повітряного простору була слабкою, Зеленський сказав: “(…) я думаю, що так. Слабка реакція”.

Президент також додав, що члени НАТО мають блокувати літаки, якщо ті знаходяться у їхньому повітряному просторі.

“Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки знаходяться у вашому просторі, ви повинні їх блокувати”, - зауважив Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи члени Альянсу бояться робити це, оскільки бояться реакції Росії, президент зазначив що знає деяких лідерів, які не бояться, “але в основному країни бояться”.

“Вони бояться, бо я думаю, що вони мають рацію, що Росія божевільна”, - наголосив глава держави.

