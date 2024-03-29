Наразі немає інформації про можливий перетин повітряного простору Молдови російськими ракетами під час атаки на Україну - ПС ЗСУ

Інформацію про можливий перетин російськими ракетами під час атаки на Україну 29 березня кордону з Молдовою уточнюють, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"За нашими даними, такої інформації немає. Але інформацію зараз уточнюють. Так, дійсно, в той бік, у напрямку населеного пункту Ожеве летіли ракети. Але щодо перетину кордону інформації поки що в нас немає", - сказав він в ефірі телемарафону.

Речник також відзначив успішну роботу сьогодні української протиповітряної оборони, зазначивши, що дуже велика кількість російських ракет, які атакували Україну, не досягла своїх цілей.

"Переважно цілили по гідроелектростанціях та інших об'єктах критичної інфраструктури. Здебільшого пуски ракет відбувалися з Курської, Бєлгородської, Рязанської областей РФ і тимчасово окупованого Криму. Переважно удар був націлений на західні області України", - розповів Євлаш.

Він додав, що під час сьогоднішньої атаки та в попередні дні ворог завдавав ударів різними засобами ураження, зокрема новими модифікаціями авіаційних бомб.

Речник наголосив, що Україні потрібно ще більше систем ППО для того, щоб і надалі ефективно захищати наших громадян.