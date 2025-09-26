Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про збиття російських літаків, що порушують повітряний простір країн-членів НАТО, буде прийматися на основі оцінки ситуації, та у випадку необхідності військові можуть зробити “остаточний крок”.

В інтерв’ю журналістці CNN Крістіан Аманпур він зазначив, що саме це відповідає принципу “захищати кожен дюйм” території Альянсу.

“Ми це робимо вже понад 50 років. Якщо є вторгнення, наші військові можуть ухвалити найжорсткіше рішення, якщо люди під загрозою. Якщо прямої загрози немає — літаки супроводжують і виводять. Якщо є — можуть збити. Туреччина це вже робила, і Третя світова не почалася. Але потрібна зважена реакція НАТО. У нас найсильніший Альянс у світі, ми вміємо діяти професійно”, — наголосив Рютте.

Він також зазначив, що остаточні рішення будуть прийматися військовими.

“Вони оцінюють рівень загрози. У випадку з Естонією союзники відпрацювали чітко: супроводили літаки. Якщо треба буде — зроблять “остаточний крок”. Так було і за радянських часів”, — заявив Рютте.